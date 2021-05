L’IGDA et l’ESA s’associent pour présenter les studios indépendants à l’E3 2021

L’International Game Developers Association (IGDA) s’associe à l’organisme commercial américain des jeux vidéo, l’ESA (Entertainment Software Association), pour présenter les studios indépendants à l’E3 du mois prochain.

Dans un message sur le site Web de l’IGDA, l’organisation a déclaré que cet accord offrirait des packages spéciaux à ses membres pour être présentés au salon de cette année.

«L’IGDA est ravi de s’associer à l’ESA pour améliorer les indies pendant l’E3 de cette année et au-delà», a déclaré la directrice exécutive de l’IGDA, Renee Gittins (photo).

«Les Indes fournissent des histoires sincères et une créativité révolutionnaire qui mènent le progrès de notre industrie. C’est un honneur d’aider les indépendants à monter pour la première fois sur cette grande scène afin qu’ils puissent partager leurs efforts et leur inspiration dans le monde entier.

Le PDG et président de l’ESA, Stanley Pierre-Louis, a ajouté: «Nous réimaginons l’E3 de différentes manières, et une partie de cela consiste à dialoguer avec les développeurs indépendants en leur offrant des opportunités pour les mettre en valeur et leur travail sur la scène mondiale», a déclaré. «Les développeurs indépendants sont un élément essentiel de l’industrie du jeu vidéo, et nous sommes ravis d’élargir nos offres pour créer des opportunités de présenter leur travail dans le monde entier.»

L’E3 2021 se déroule du 12 au 15 juin. Cette année, le spectacle sera entièrement numérique.

