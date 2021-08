Light The Torch annule sa tournée en raison de problèmes liés à Covid 19

ALLUMEZ LA TORCHE (Auparavant DIABLE TU CONNAIS), le groupe dirigé par l’ancien ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR chanteur Howard Jones, a annulé ses dates de tournée précédemment annoncées en raison de la pandémie de coronavirus.

ALLUMEZ LA TORCHE a partagé la nouvelle de l’annulation dans une annonce sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée (samedi 21 août). Le groupe a écrit : « Nous sommes désolés d’annoncer que nous retirons la tournée de septembre avec IMMOBILE EN BLANC et tous les festivals tout au long de la tournée. Nous avons des inquiétudes quant à la capacité de nous maintenir en bonne santé et celle de notre équipage et les ramifications que nous pourrions encourir si les spectacles devaient être annulés dans le climat actuel.

“Nous étions vraiment impatients de jouer à nouveau pour vous tous, de soutenir notre nouvel album et de partager la scène avec IMMOBILE EN BLANC. En fin de compte, ce fut une décision très difficile, mais que nous avons senti que nous devions prendre. Nous souhaitons avoir de meilleures nouvelles.

“À ce stade, nous voulons juste remercier tous nos fans pour votre compréhension. Nous ne pourrions pas être un groupe sans votre soutien continu. Soyez prudent et en sécurité et nous sommes impatients de tous vous revoir bientôt.”

ALLUMEZ LA TORCHEle deuxième album complet de , “Tu seras ma mort”, est sorti en juin via Explosion nucléaire.

Les gars sont revenus à Bruant des moineaux à Glendale, en Californie, pour travailler à nouveau avec l’équipe de production de Josh Gilbert et Joseph McQueen (BALLE POUR MA VALENTINE, COMME J’ÉTAIS MOURANT, SILENCE SUICIDE). Cette fois-ci, ils ont également accueilli WHITECHAPEL‘s Alex Rudinger à la batterie.

Le LP comprend 12 hymnes métalliques, dont une reprise du hit des années 80 “Signer votre nom” par la chanteuse R&B Terence Trent d’Arby.

ALLUMEZ LA TORCHE tiré hors de la porte en tant que concurrent lors de ses débuts complets, “La relance”. Il s’inclina au n°4 sur le Panneau d’affichage US Independent Albums chart et à la 10e place du Hard Rock Albums chart en plus d’être acclamé par Revolver, Outburn, et beaucoup plus. “Le calme avant la tempête” accumulé 14,5 millions Spotify cours d’eau, tandis que “La sécurité de l’incrédulité” reste l’un des Octane SiriusXMles chansons les plus demandées de tous les temps. Ils ont également sillonné l’Amérique du Nord et l’Europe en tournée avec des personnalités comme TRIVIUM, AVATAR, EN FEU, ICE NEUF TUES, ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR et AOT BRLE ROUGE, pour n’en citer que quelques-uns.



Nous sommes désolés de vous annoncer que nous terminons la tournée de septembre avec Motionless In White et tous les festivals… Publié par Light The Torch le samedi 21 août 2021

