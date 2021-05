Light The Torch Feat. L’ancien Killswitch engage le chanteur Howard Jones: le visualiseur “ More Than Dreaming ” est disponible

ALLUMER LA TORCHE – Howard Jones (chant), Francesco Artusato (guitare), et Ryan Wombacher (basse) – sortira son deuxième album complet, “Tu seras ma mort”, le 25 juin via Explosion nucléaire.

Le groupe a abandonné le visualiseur officiel de l’ouverture du LP “Plus que rêver”. Découvrez-le ci-dessous.

“J’adore commencer l’album avec “ Plus que rêver ”,” dit Jones. “Il a une grande énergie et rebondit – exactement ce que vous voulez en ouverture. Nous avons hâte de jouer ce live. L’attente est presque terminée!”

Le visualiseur est une version tridimensionnelle de l’illustration de l’album. Le visualiseur et la pochette de l’album ont été créés par Artusato.

“L’idée de cette œuvre a commencé à se développer dans ma tête juste après que nous en ayons terminé avec la première session de pré-production,” Artusato explique. «J’ai commencé à voir certaines couleurs et ce style dans ma tête. Pour moi, la musique de cet album sonne en fait comme« ces couleurs ». Le concept est assez simple: vous pouvez voir une torche au milieu et trois flammes qui en sortent. Les trois flammes nous représentent tous les trois. L’ajout de néons et de brouillard a été inspiré par John Carpenterfilms des années 80. “

Il poursuit: “Ayant toutes les illustrations créées en 3-D, j’ai pu la placer dans un environnement CG, commencer à animer certains éléments et créer une sorte d’histoire. Je pense que dans ce cas, cela fonctionne bien avec le ‘ l’ambiance onirique de ces visuels. L’art et la créativité visuelle ont été une grande partie de ma croissance en tant qu’artiste au cours des dernières années et j’aime pouvoir combiner musique et visuels dans un seul projet. Cela a rendu cet album encore plus spécial pour moi.”

Le mois dernier, ALLUMER LA TORCHE a déposé la vidéo de la première piste, “Flétrissement dans la lumière”, qui a été réalisé par Ramon Boutviseth à Los Angeles.

“‘Tu seras ma mort’ a été un voyage – même sans la pandémie “, a déclaré Jones. “Cet album a été émouvant et gratifiant à tous égards, et nous ne pourrions pas être plus excités de le sortir enfin. Peut-être qu’il y a eu un peu de désespoir pour écrire et enregistrer ces chansons.”

Il a partagé: “Passer par des troubles personnels et regarder Francesco faire face aux blessures, nous savions que cela pouvait changer radicalement les choses pour nous. L’album était une distraction bienvenue, et nous avons jeté toutes les émotions que nous avions dans ‘Tu seras ma mort’. Regarder Fran guérir et devenir un artiste encore plus complet devant mes yeux a été incroyable à regarder. Tout ce que nous avons vécu individuellement et avec cet album a attiré Fran, Ryan, et moi ensemble. Je ne pourrais pas être plus fier de cet album en sachant que je l’ai fait avec ma famille. “

Artusato s’est ouvert sur ses expériences, en disant: “Ce disque est spécial pour moi d’une manière différente. De l’écriture de la musique pendant l’une des périodes les plus difficiles de ma vie tout en faisant face à une grave blessure due à un accident de voiture à être obsessionnellement impliqué avec chaque aspect de sa production, de son enregistrement et de sa création. Il est difficile de décrire ce que je ressens et de voir enfin ce disque se préparer à sortir. “

Il continue sur le pouvoir rédempteur de l’album, offrant: “Nous sommes tous très satisfaits de la façon dont ce disque présente l’évolution de notre groupe et notre évolution en tant qu’individus. Sans notre fraternité, cette musique n’aurait pas pu se produire. La musique est ce qui nous a gardés. forts ensemble pendant nos moments les plus difficiles. Il n’y a rien de tel que l’art qui exprime des émotions pures et profondes, et c’est ce que je ressens quand j’écoute Howardla performance de ce disque. “

Wombacher a concédé: “Je pense que cet album montre la croissance que le groupe a connue après des années sur la route ensemble, et une amitié qui a continué à prospérer en faisant ce que nous aimons ensemble.”

Les gars sont retournés à Sparrow Sound à Glendale, en Californie, pour travailler à nouveau avec l’équipe de production de Josh Gilbert et Joseph McQueen (BALLE POUR MA VALENTINE, Tandis que je mourrais, SUICIDE SILENCE). Cette fois-ci, ils ont également accueilli WHITECHAPELde Alex Rudinger à la batterie. “Il est incroyable”, a déclaré Artusato. “Il était exactement ce dont nous avions besoin.”

Soutenu par une virtuosité à sept cordes à couper le souffle, mais ancré dans des mélodies de gratte-ciel, ALLUMER LA TORCHE a créé 12 hymnes métalliques, dont une reprise inattendue et impressionnante du hit des années 80 “Sign Your Name” du chanteur de R&B Terence Trent D’Arby.

“Tu seras ma mort” liste des pistes:

01. Plus que rêver



02. Laisse-moi tomber



03. Fin du monde



04. Flétrissement à la lumière



05. Mort de moi



06. Vivre avec un fantôme



07. Devenez le martyr



08. Quelque chose de profond à l’intérieur



09. Je me hais



dix. Nier le péché



11. Revenez aux sables mouvants



12. Signer votre nom

Le groupe est sorti de la porte en tant que prétendant à leurs débuts complets, “La relance”. Il s’inclina au n ° 4 sur le Panneau d’affichage Palmarès des albums indépendants américains et n ° 10 sur le palmarès des albums Hard Rock en plus d’être acclamé par Revolver, Outburn, et beaucoup plus. “Le calme avant la tempête” accumulé 14,5 millions Spotify flux, tandis que “La sécurité de l’incrédulité” reste l’un des SiriusXM OctaneLes chansons les plus demandées de tous les temps. Ils ont également sillonné l’Amérique du Nord et l’Europe en tournée avec des artistes comme TRIVIUM, AVATAR, EN FEU, ICE NINE KILLS, ENGAGEMENT KILLSWITCH et AOÛT BRÛLE EN ROUGE, pour n’en nommer que quelques-uns.