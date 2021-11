Lightcliffe: une maman retrouvée morte dans une valise quelques jours seulement après le mariage

Des amis ont rendu hommage à Dawn Walker, qui a été retrouvée morte dimanche (Photo: Yorkshire Live/MEN Media)

Le corps d’une maman nouvellement mariée a été retrouvé mort dans une valise quelques jours seulement après son mariage.

Des amis ont rendu hommage à Dawn Walker qui a été décrite comme « amicale, généreuse et belle » et la mère aimante d’un très jeune fils.

Ses restes ont été retrouvés dimanche dans une zone herbeuse, derrière des arbres, dans le petit village de Lightcliffe, près d’Halifax dans le Yorkshire.

Un homme de 45 ans a été arrêté, soupçonné de l’avoir assassinée. Il reste en garde à vue et la police ne recherche pas activement d’autres suspects en lien avec la mort de Dawn.

Le corps a été retrouvé dans une valise dans une zone herbeuse (Photo: Yorkshire Live/MEN Media)

Un ami proche a déclaré: «Elle s’est mariée mercredi et est décédée dimanche matin.

‘Dawn était une femme saine. Elle s’est mariée mercredi et maintenant c’est arrivé.

«Elle a été retrouvée dans une valise au fond d’arbres. Elle avait

vécu sur (à proximité) Shirley Grove.

« Maintenant, un petit garçon s’est retrouvé sans maman. Je pense qu’il a environ un ou

un et demi.’

Un homme a été arrêté pour suspicion de meurtre (Photo: Yorkshire Live/MEN Media)

L’ami a dit que Dawn était toujours prête à aider les autres dans le besoin.

« Elle était la personne la plus saine que vous puissiez rencontrer », a déclaré l’ami. «Elle était amicale et généreuse. Une fois, elle a payé les courses d’un homme handicapé quand il était petit.

La famille et les amis ont partagé leur chagrin à la mort de Dawn sur Facebook, les gens la qualifiant de « belle » et de « gentille ».

Une femme a décrit Dawn comme une « âme bienveillante ».

Les voisins de Nunlea Royd ont été dévastés par la nouvelle. Une femme âgée a déclaré: «Je suis abasourdie – il n’y a pas d’autre mot pour cela. C’est dévastateur. Je vis ici depuis 40 ans et ce qui s’est passé est tout simplement terrible.

Dawn a été décrite comme amicale et attentionnée (Photo: MEN Media)

Les détectives des homicides de la police du West Yorkshire continuent d’enquêter sur le meurtre.

Ils sont particulièrement désireux de parler avec une personne inconnue qui les a appelés pour rapporter ce qui s’était passé.

Les agents ont d’abord été appelés à 16 h 38 dimanche après-midi – mais ils pensent maintenant qu’il y a peut-être eu plus d’activités suspectes dans les heures qui ont précédé cela et veulent que toute personne qui aurait pu voir quelque chose entre en contact.

L’inspecteur-détective Amanda Wimbles, de l’équipe d’enquête sur les homicides et les enquêtes majeures, a déclaré: » Nos enquêtes sur cet incident en sont encore à un stade précoce et nous sommes particulièrement désireux de parler avec la personne qui nous a initialement appelés pour faire le rapport car ils ne l’ont pas encore fait. se sont identifiés à nous.

