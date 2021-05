Lightfoot terrifié lorsque Thomas Sowell se présente pour l’interview de “ Black People Only ” – RedState ⋆ .

Comme nous l’avons rapporté mercredi, la maire de Chicago, Lori Lightfoot, a provoqué un «émoi» après que son porte-parole a annoncé que désormais, la maire assiégée n’accordera des interviews qu’aux «Noirs et bruns» – et refusera apparemment de parler avec des journalistes blancs.

Choqué? Moi non plus.

Nos amis de The Babylon Bee – le premier site satirique de l’univers connu – ont «rapporté» vendredi une conséquence inattendue inconfortable pour le maire: économiste de renom, théoricien social et chercheur principal à la Hoover Institution de l’Université de Stanford, Thomas Sowell s’est présenté à prenez Lightfoot sur son offre «personnes noires ou brunes seulement».

Lori Lightfoot s’enfuit dans la terreur après que Thomas Sowell l’ait proposée aux Noirs pour l’interviewerhttps: //t.co/VU6ZtoBX6r – L’abeille de Babylone (@TheBabylonBee) 21 mai 2021

Il va sans dire que Thomas Sowell – Shelby Steele, et al., Ou tout autre conservateur noir – n’était pas l’idée de Lightfoot d’une «personne noire ou brune» seulement lorsque son édit «seuls les journalistes de couleur doivent appliquer» a été publié. Pas même proche.

Comme The Bee «l’a rapporté», la pure terreur qui a immédiatement englouti Lightfoot quand elle a vu Thomas Sowell pour la première fois était tout à fait visible.

La mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, a été vue courir pour sauver sa vie cet après-midi. Les observateurs ont déclaré que Lightfoot avait explosé dans un sprint effréné après avoir vu Thomas Sowell s’approcher pour l’interviewer. [After] Sowell s’est écrasé à travers un mur voisin d’une manière qui rappelle le Kool-Aid Man. Lightfoot, à la hauteur de son nom, est entré dans une course folle et n’a pas été revu depuis.

Selon The Bee, «les personnes présentes sur les lieux ont déclaré que Sowell avait brossé la poussière de cloison sèche de sa veste en velours côtelé et a déclaré:

«Il est difficile d’imaginer une manière plus stupide ou plus dangereuse de prendre des décisions que de remettre ces décisions entre les mains de personnes qui ne paient pas le prix de leurs erreurs.»

Sowell haussa les épaules et la plupart des personnes présentes acquiescèrent. «Eh bien, je suppose que je vais y aller», dit-il. Il a ensuite traversé une autre partie ininterrompue du mur et est parti.

Lightfoot a été vu pour la dernière fois sur une caméra de circulation “chargeant sur Canal Street comme un Japonais dans un film de Godzilla”, selon The Bee.

Satire mise à part, Lori Lightfoot est un exemple par excellence de l’hypocrisie de la gauche. Comme mon collègue Bonchie l’a observé dans le rapport RedState mentionné précédemment:

«Essayez d’imaginer ce qui se passerait si un républicain annonçait qu’il n’allait prendre des interviews que de personnes blanches? Ils seraient embrochés et hors du bureau dans les 24 heures. «Que le racisme est devenu si normalisé à partir d’autres coins d’Amérique est un triste commentaire sur notre moment sociétal actuel. On pourrait penser que plus de gens en parleraient, mais c’est ignoré comme si ce n’était pas grave.

C’est «passé comme si ce n’était pas grave» parce que l’histoire récente est jonchée de ceux qui se sont levés contre le racisme flagrant à gauche. Par coïncidence, je suis tombé sur l’un de mes descripteurs «préférés», cet après-midi: «racisme inversé», un terme inventé avec des implications involontaires. Le racisme est du racisme. Indépendamment de la couleur de l ‘«auteur» ou de la couleur de la personne «perpétrée» contre.

La question est, comme l’a demandé Jonathan Turley, professeur de droit à l’Université George Washinton:

“[W]si un critère de race pour les journalistes n’est pas seulement exploitable, mais si les médias sont prêts à poursuivre Lightfoot pour des politiques discriminatoires. Une telle action en justice pourrait être difficile, en particulier en raison du manque de réponse de Lightfoot. »

La réponse, Professeur Turley, est “Oh non!”

La question est de savoir si un critère de race pour les journalistes n’est pas seulement exploitable, mais si les médias sont prêts à poursuivre Lightfoot pour politiques discriminatoires. Une telle action en justice pourrait être difficile, en particulier en raison du manque de réponse de Lightfoot. https://t.co/pw88zlDDRv – Jonathan Turley (@JonathanTurley) 19 mai 2021

Quel journaliste sensé en Amérique va, en fait, signer un arrêt de mort sur sa carrière et s’en prendre à Lightfoot ou à toute personne publique de couleur pour quoi que ce soit – sans parler des allégations de racisme?

Le bien est bien et le mal est faux. Lightfoot est bien sûr aussi faux qu’elle peut l’être. Mais jouer à un «jeu stupide dans l’Amérique d’aujourd’hui, obsédée par la course, en poursuivant Lightfoot et en ne s’attendant pas à gagner un« prix stupide »en conséquence serait un jeu d’idiot.