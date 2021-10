Lightning eMotors est une bonne affaire avec des perspectives d’avenir passionnantes

Prêt à recharger votre parc de véhicules électriques avec une entreprise vraiment unique ? Moteurs électriques de foudre (NYSE :VZE), producteur de bus, de groupes motopropulseurs et de produits de recharge à zéro émission, est une entreprise petite mais ambitieuse – mais malheureusement, le stock de ZEV reste sous-estimé à Wall Street.

Source : Shutterstock

Une chose intéressante à propos de Lightning eMotors est qu’il a un partenariat stratégique avec Forest River, un Berkshire Hathaway (NYSE :BRK-A, NYSE :BRK-B) et le plus grand fabricant de navettes en Amérique du Nord.

De plus, Lightning eMotors a récemment annoncé un partenariat stratégique avec Groupe de rév (NYSE :VÉRG) la filiale Collins Bus pour fabriquer et déployer des autobus scolaires de type A entièrement électriques et à zéro émission.

Néanmoins, les investisseurs avertis voudront savoir si Lightning eMotors est en bonne santé fiscale. Nous allons certainement regarder sous le capot et vérifier les statistiques financières, tout en découvrant un autre partenariat à valeur ajoutée – mais pas dans les 50 États américains.

Un examen plus approfondi du stock ZEV

Le 21 avril, les actionnaires de la société écran GigCapital3 ont approuvé une fusion de société d’acquisition à usage spécial (SPAC) avec Lightning eMotors.

GigCapital3 a rempli son objectif et l’action ZEV a commencé à être négociée le 7 mai. Le cours de l’action était d’environ 8,20 $ à ce moment-là.

L’action n’est allée nulle part pendant un certain temps, mais elle a soudainement grimpé à 11,60 $ le 10 août.

Cela s’est produit à cause de l’accord Berkshire Hathaway/Forest River. Cependant, il est également possible que Reddit les commerçants ont contribué à alimenter le rallye.

L’excitation qui régnait en août semble s’être estompée par la suite. Début octobre, l’action ZEV est tombée en dessous de 8 $.

Ainsi, l’action était en fait inférieure au prix d’annonce de l’accord avant la SPAC. Est-ce un mauvais signe ou une opportunité d’achat de premier ordre ?

La réponse dépend si vous pensez que Lightning eMotors a ce qu’il faut pour rivaliser avec succès dans l’espace des véhicules électriques. Cela dépend des finances de l’entreprise, alors examinons-le.

Croissance énorme des revenus

Pour commencer, nous pouvons affirmer avec certitude que Lightning eMotors est bien capitalisé.

Plus précisément, la société a terminé le deuxième trimestre de 2021 avec 201,9 millions de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie sur son bilan – pas trop minable.

Passant aux meilleurs résultats, il est juste de dire que Lightning eMotors tire sur tous les cylindres.

Au cours du deuxième trimestre, la société a généré 5,9 millions de dollars de revenus, marquant une augmentation incroyable de 580% d’une année sur l’autre.

Cependant, je ne prétendrai pas que la situation fiscale est parfaite avec Lightning eMotors. Il y a certainement place à l’amélioration, surtout en ce qui concerne les résultats nets de l’entreprise.

Il s’est avéré que Lightning eMotors a enregistré une perte de bénéfice net de 46,1 millions de dollars au deuxième trimestre. La société a également noté que ses dépenses d’exploitation trimestrielles s’élevaient à 16,8 millions de dollars.

Ainsi, à l’avenir, les investisseurs devraient rechercher des preuves que Lightning eMotors prend des mesures pour réduire ses dépenses en capital.

Un marché de l’autre côté de l’étang

Nous avons déjà cité deux des collaborations importantes de Lightning eMotors. Maintenant, nous pouvons en ajouter un de plus – mais ce n’est pas aux États-Unis

Tout récemment, Lightning eMotors a signé un partenariat stratégique avec une société d’ingénierie et de conseil axée sur les énergies propres Ricardo pour fournir des véhicules électriques commerciaux aux clients britanniques.

C’est une opportunité lucrative, sans aucun doute. Selon le communiqué de presse, le Royaume-Uni représente un marché avec plus de 700 000 véhicules utilitaires en circulation aujourd’hui.

L’accord prévoit que Lightning eMotors construira des groupes motopropulseurs entièrement électriques dans son usine de 231 000 pieds carrés au Colorado.

Ces groupes motopropulseurs seront expédiés au Royaume-Uni. Ensuite, Ricardo assemblera et intégrera les groupes motopropulseurs dans des véhicules commerciaux de poids moyen dans l’une de ses installations de fabrication basées au Royaume-Uni.

De plus, Ricardo s’approvisionnera en composants clés pour l’assemblage du véhicule électrique auprès de fabricants britanniques.

Apparemment, le PDG de Lightning eMotors, Tim Reeser, prévoit un calendrier accéléré avec cette collaboration.

« Grâce à l’expertise et aux installations automobiles de Ricardo, nous aurons des véhicules utilitaires électriques assemblés et exploités dans des flottes britanniques en 2022 », a précisé Reeser.

Le résultat sur le stock de ZEV

Les premiers actionnaires de l’action ZEV ont bénéficié de gains rapides comme l’éclair, mais ils n’ont pas duré longtemps.

Aujourd’hui, il peut y avoir une bonne affaire pour les négociants en actions de véhicules électriques. Les actions de Lightning eMotors sont en baisse, alors même que la société augmente rapidement ses revenus.

Le partenariat britannique ajoute encore plus d’intérêt à Lightning eMotors. Si l’entreprise peut exercer plus de discipline fiscale, alors nous pourrions avoir un vrai gagnant à long terme ici.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.