Lightning map tracker LIVE: Dernières cartes et mises à jour | Météo | Nouvelles

La foudre a frappé certaines parties du Royaume-Uni mercredi alors qu’une semaine de mauvaises conditions météorologiques se poursuit. La foudre survient au milieu de jours de vent, de pluie et de nuages ​​après quelques semaines ensoleillées pour les Britanniques. Les prévisions météorologiques indiquent que le temps ne s’améliorera pas avant un certain temps, de sorte que la foudre deviendra probablement un luminaire normal au cours des prochains jours. Les prévisions météorologiques du Met Office pour mercredi soir indiquent: “Les averses, peut-être fortes de grêle, ont tendance à s’atténuer dans de nombreuses régions, bien que quelques-unes se poursuivent en particulier autour des côtes.”

La prévision ajoute: «Ailleurs, des épisodes clairs permettant au gel de se développer à nouveau, assez vifs par endroits.

«Les régions du nord de l’Écosse voient la pluie et la neige plus tard.»

Les perspectives pour le week-end sont les suivantes: «Les pluies et averses ensoleillées, les plus fortes et les plus fréquentes dans le nord.

«Pluie, abondante dans l’ouest, se propageant au nord-est pendant le week-end, suivie d’averses venteuses et devenant un peu plus chaude.»

LIRE LA SUITE: Carol Kirkwood étonnée alors que Louise Minchin ignore les conseils

Les gens sont allés sur Twitter pour partager leur propre expérience avec la foudre mercredi, avec un écrit: “J’ai une application de suivi de la foudre et un homme, il a été envoyé des notifications toutes les cinq minutes ici au Royaume-Uni.”

Un autre a déclaré: «Pas tout à fait ce à quoi vous vous attendez un après-midi de mai. Nous avons eu un soleil radieux ce matin, qui rebondit maintenant avec la grêle, le tonnerre et la foudre.

Une personne a ajouté: «Il y a quelque chose qui ne va pas avec l’application météo britannique. Il dit de la bruine en ce moment…. #thunder #lightning #wind #heavyrain. “

West Weather a tweeté: «La foudre se développe dans notre nord cet après-midi et se déplace généralement dans une direction SSE.

Ils ont écrit: “La dernière image satellite montre des amas de nuages ​​de pluie brillants à travers le Royaume-Uni, dont certains ont provoqué l’étrange grondement du tonnerre par endroits cet après-midi.”

Le tonnerre et la foudre devraient se poursuivre dans certaines parties de l’Angleterre et de l’Écosse tout au long de cette soirée et jusqu’aux petites heures de demain.

WeatherQuest UK dit: «Des pluies ensoleillées mais des averses éparses se développant largement – certaines fortes de grêle et de tonnerre, et tombant sous forme de neige sur les collines du nord et de l’ouest, temporairement à de faibles niveaux dans le nord [north] L’Écosse donc matin.

L’agence météorologique ajoute qu’il continuera à être «venteux le long de certaines côtes nord et est».

Une carte éclair du Royaume-Uni suggère que la majeure partie du temps est concentrée dans le sud de l’Angleterre pour le moment, bien que certaines parties du nord et du sud de l’Écosse montrent des signes d’en recevoir également.

Selon la carte, certaines parties du Kent, notamment Sittingbourne, Whitstable et Faversham, voient toutes des éclairs.

Plus à l’ouest, les Cotswolds, Gloucester et Oxford semblent tous voir des éclairs et entendre des grondements de tonnerre.

Newcastle et Carlisle dans le nord sont également touchés actuellement, aux côtés de certaines parties au sud d’Édimbourg en Écosse.