Lightning Network continue de croître : la quantité de bitcoins dans Lightning dépasse 2000

Lors d’une interview via CoinDesk, l’immigrant nigérian Olaoluwa Osuntokun, CTO et co-fondateur de Lightning Labs, a parlé du Lightning Network et de la façon dont il continue de croître. Il a dépassé les 2 000 bitcoins déposés sur son réseau. Olaoluwa Osuntokun, a été un contributeur fréquent au protocole Bitcoin sous-jacent.

Il a exprimé la capacité dont dispose l’ensemble de ce réseau à transmettre des paiements sur ses canaux. De même, Lightning a dépassé le chiffre ces jours-ci et représente le double de ce qu’il avait au début de l’année, quand il y avait environ 1 000 BTC déposés sur le réseau.

Le co-fondateur de Lightning Labs a levé 2,5 millions de dollars pour transformer Bitcoin en une forme de paiement plus viable en rendant les transactions plus petites plus rentables.

Le protocole Lightning Network est un protocole conçu pour améliorer l’évolutivité de Bitcoin. Cela est possible car le Lightning Network fonctionne comme une deuxième couche au-dessus de Bitcoin. Celui qui permet à cette crypto-monnaie de faire des choses qu’elle ne pourrait normalement pas et plus précisément ; transactions instantanées avec des commissions très faibles.

Poussée par divers facteurs ayant une influence positive, la croissance du réseau Bitcoin Lightning semble s’être accélérée ces derniers mois : au premier trimestre 2021, la capacité de Lightning a régulièrement augmenté, a déclaré le CTO, mais à partir de mai, la tendance a accéléré son taux de croissance. . Le 1er mai, la capacité totale de Lightning était de 1 231 BTC, mais aujourd’hui, elle dépasse déjà 2 000 BTC.

La capacité du réseau Lightning a augmenté de plus de 750 BTC

À savoir, la capacité du réseau Lightning a augmenté de plus de 750 BTC en un peu moins de 2 mois. Par conséquent, on pourrait dire qu’en 60 jours, il a doublé toute sa croissance de 2020 à 2021, alors qu’il est passé d’environ 800 BTC à plus de 1 100 BTC au cours de ces 365 jours.

Cette croissance signifie plus de nœuds, plus de canaux et, surtout, plus de Bitcoins. Mais surtout que les utilisateurs semblent faire de plus en plus confiance au Lightning Network. Le réseau offchain fonctionnera-t-il finalement ? On écrit beaucoup sur Lightning. Pour certains, le réseau offchain pour Bitcoin est le salut pour une mise à l’échelle parfaite ; pour d’autres, c’est un concept cérébral qui ne pourra jamais fonctionner dans la réalité.

La vérité peut être quelque part au milieu. Après une longue stagnation du réseau, voici une nouvelle encourageante : il grandit. Et en croissance rapide.

Initialement, le réseau Lightning s’est développé à pleine vitesse après la mise en service du réseau au début de 2018. Il a atteint un premier pic au printemps 2019, puis a stagné pendant près de deux ans après une légère baisse. Ce n’est qu’en février 2021 qu’une tendance claire à une croissance plus élevée s’est manifestée.

Quelle est la raison de tout cela ?

Plus précisément, la capacité de Bitcoin le montre en passant d’environ 1 000 BTC à un peu plus de 2 000 BTC. C’est littéralement en train d’exploser, mais quelle en est la raison ? C’est difficile à dire. Peut-être que la tendance aux paiements avec Lightning au Salvador, ainsi que la désignation de Bitcoin comme moyen de paiement officiel dans le pays d’Amérique centrale, y ont contribué ; Lightning fonctionne peut-être de mieux en mieux à mesure qu’il continue d’évoluer. En ce sens, une sorte de point de basculement a peut-être été atteint, faisant de Lightning le standard – toujours dans les petits cercles – pour les envois de fonds internationaux, par exemple.

Quelles que soient les raisons, ce qui compte, c’est que Lightning grandit. Car lorsqu’un réseau s’agrandit, les effets de réseau prennent le dessus : non seulement il s’agrandit, mais il s’améliore. Non seulement il a plus de participants, mais il fonctionne mieux pour chacun d’eux. Osuntokun a exprimé.

Pour comprendre un peu le potentiel de cette technologie, il faut garder deux choses à l’esprit. La première est que Bitcoin a été créé en tant que solution de monnaie numérique. La seconde est que cet objectif est impossible à atteindre dans l’état actuel du réseau et des logiciels Bitcoin. La raison en est très simple : Bitcoin a du mal à évoluer.

Pour cette raison, une nouvelle façon d’effectuer des transactions rapidement était nécessaire, facile à utiliser et compatible avec Bitcoin sans apporter de modifications majeures. La réponse à ces besoins et plus encore est le Lightning Network.

