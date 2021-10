Chris Evans joue le rôle de Buzz Lightyear, le personnage animé bien-aimé anciennement interprété par Tim Allen, dans le prochain préquel de Toy Story Lightyear. Mercredi, Disney et Pixar ont donné aux fans un premier aperçu du film très attendu avec la sortie de la bande-annonce officielle de Lightyear, emmenant les fans à l’infini et au-delà alors qu’Evans échange son titre Captain America contre celui d’un autre héros préféré des fans.

Annoncé pour la première fois lors de la journée des investisseurs de Disney en décembre dernier, Lightyear agit comme une préquelle des films Toy Story. Le film d’animation « présente l’histoire d’origine définitive de Buzz l’Éclair – le héros qui a inspiré le jouet – présentant le légendaire Space Ranger qui gagnerait des générations de fans », selon le synopsis officiel du film. Le film présentera un changement majeur par rapport aux films originaux, Evans prenant le relais de Buzz d’Allen, qui a exprimé le personnage dans les quatre films Toy Story, avec Tom Hanks, qui a exprimé Woody.

« L’expression » un rêve devenu réalité « est souvent utilisée, mais je ne l’ai jamais autant pensé de ma vie », a déclaré Evans dans un communiqué lors de la sortie du teaser, a rapporté Entertainment Weekly. « Tous ceux qui me connaissent savent que mon amour pour les films d’animation est profond. Je ne peux pas croire que je puisse faire partie de la famille Pixar et travailler avec ces artistes vraiment brillants qui racontent des histoires comme personne d’autre. Les regarder travailler n’est rien. à court de magie. Je me pince tous les jours.

L’Éclair est réalisé par Angus MacLane, qui a été co-réalisateur de Le Monde de Dory et a également réalisé plusieurs courts métrages Toy Story. S’adressant à Entertainment Weekly, MacLane a décrit le film à venir comme « sa propre chose », expliquant qu’il s’agit d’un film « autonome ». Il a ajouté: « C’est le film Buzz l’Éclair. C’est ce personnage, mais en tant que ranger de l’espace, pas en tant que jouet. » Il a ajouté à propos du film : « C’est un film d’action de science-fiction simple sur le personnage de Buzz l’Éclair. Dans l’univers de Toy Story, ce serait comme un film qu’Andy aurait peut-être vu, qui lui aurait donné envie d’une figurine Buzz l’Éclair . »

Lightyear devrait arriver dans les salles le 17 juin 2022, marquant le deuxième film Pixar sorti l’année prochaine, après les débuts de Turning Red, une suite de Luca. Lors de la Journée des investisseurs Disney, plusieurs autres retombées ont été annoncées, dont Dug Days, une série dérivée du film bien-aimé de Pixar Up.