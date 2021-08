Lightyear: date de sortie, distribution et autres choses rapides que nous savons sur le film Pixar

Chris Evans fera la voix de Buzz l’Éclair

Il est difficile d’imaginer autre chose que la voix de Tim Allen sortant de la bouche de Buzz l’Éclair. Alors que plusieurs autres acteurs de la voix ont été entendus en tant que cadet de l’espace au fil des ans, dont Patrick Warburton, Pat Fraley et Corey Burton, les films ont vu la star de l’amélioration de l’habitat derrière la cabine vocale (à l’exception de Toy Story 3’s Spanish Mode Buzz , exprimé par Javier Fernandez-Peña). Mais cela va maintenant changer.

Lorsque Lightyear a été annoncé, il a été révélé que Chris Evans, et non Tim Allen, prêterait sa présence de star de cinéma à ce ranger de l’espace qui rebondit sur la planète et porte un super costume. Alors que les fans de Toy Story étaient initialement inquiets, se demandant bruyamment si cela signifiait la fin du temps d’Allen avec le personnage, Disney/Pixar a rapidement précisé que cette version de Buzz n’est pas celle que nous avons connue au cours des dernières décennies. Cela dit, on ne sait pas combien de temps Evans devrait exprimer cette version de Buzz après ce film solo.