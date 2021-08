Lightyear Frontier mélange Stardew Valley avec des mechs

La dernière vitrine ID@Xbox de Microsoft a publié un certain nombre d’annonces de nouveaux jeux, notamment Lightyear Frontier, un jeu d’exploration agricole en monde ouvert qui mélange l’agriculture et les robots sur une planète extraterrestre.

Le jeu du studio suédois Frame Break voit les joueurs explorer et cultiver sur une planète extraterrestre, en solo ou en coopération avec jusqu’à trois autres joueurs. Lightyear Frontier associe des fonctionnalités agricoles classiques à l’artisanat, à la gestion des ressources et à la construction de base, les joueurs utilisant leurs ressources agricoles pour améliorer leurs mechas. Les machines gonflées peuvent être utilisées à la fois pour déverrouiller de nouvelles zones d’exploration et pour fabriquer, planter et récolter des cultures et des ressources.

Bien que Lightyear Frontier n’inclue aucune menace mortelle pour le personnage du joueur, cela impliquera de protéger vos cultures et votre base contre les dangers, y compris les dangers environnementaux et météorologiques. Le jeu inclura également un mystère que les joueurs devront élucider en explorant les ruines antiques de la planète qu’ils appellent leur maison.

Lightyear Frontier sortira d’abord via Steam en accès anticipé, suivi d’une version Xbox. Le jeu n’a actuellement pas de fenêtre de sortie pour l’une ou l’autre plate-forme, mais le studio a encouragé les fans à rejoindre le Discord du jeu, affirmant qu’il souhaitait collaborer avec la communauté pendant le développement.

