Ligne de données de l’UE : l’agence a ordonné de supprimer de vastes archives de données personnelles | Monde | Des nouvelles

Il a été constaté que l’agence avait amassé une grande partie des données illégalement par le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), l’organe de surveillance de la protection des données de l’UE. L’agence a été sommée de supprimer les données personnelles des personnes n’ayant aucun lien établi avec des activités criminelles, concluant une enquête ouverte en avril 2019.

Il a été constaté que l’UE avait enfreint la loi sur la protection des données en incluant des données personnelles de personnes n’ayant aucun lien prouvé avec une activité criminelle et en les stockant plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire.

Wojciech Wiewiórowski du CEPD a déclaré: « Il n’y a eu aucun progrès significatif pour répondre à la préoccupation principale selon laquelle Europol stocke en permanence des données personnelles sur des personnes lorsqu’il n’a pas établi que le traitement respecte les limites fixées dans le règlement Europol. »

Les défenseurs de la protection des données, comme l’avocat français Robin Binsard, ont affirmé que le volume de données stockées par l’agence de police équivalait à une surveillance de masse.

Selon des documents internes consultés par le Guardian, Europol stockait au moins quatre pétaoctets de données, soit l’équivalent de trois millions de CD ou un cinquième de l’ensemble du contenu de la Bibliothèque du Congrès américain.

M. Binsard a déclaré au journal : « Démanteler tout un système de communication, c’est comme si la police fouillait tous les appartements d’un immeuble pour trouver la preuve d’un crime : cela viole la vie privée et c’est tout simplement illégal.

L’agence détient des données sensibles sur au moins 250 000 personnes soupçonnées de terrorisme et de crimes graves, actuels ou passés, et leurs contacts, qui ont été accumulées auprès des autorités de police nationales au cours des six dernières années.

Le stockage de masse des données d’Europol fait partie d’une tentative de développement de nouveaux outils de police et d’algorithmes de formation.

Il a ajouté que l’agence avait travaillé avec le chien de garde « pour trouver un équilibre entre la sécurité de l’UE et celle de ses citoyens tout en respectant les normes les plus élevées de protection des données ».

La Commission européenne a déclaré que le CEPD posait « un sérieux défi » à la capacité d’Europol de faire son travail.