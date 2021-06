Ligne de parti pris de la BBC: l’animateur de Any Questions, Chris Mason, intervient devant un public fort de gauche | Politique | Nouvelles

Une querelle furieuse sur les préjugés de la BBC a éclaté hier soir lorsque l’animateur de Any Questions Chris Mason a été contraint d’intervenir pendant le programme de panel en direct. Le public du Landmark Theatre d’Ilfracombe, dans le Devon, a raillé et hué les mentions de Boris Johnson et particulièrement chahuté, panéliste et ancienne députée européenne du Brexit Party, Ann Widdecombe. M. Mason a été contraint d’intervenir lorsque le public a hué l’affirmation de Mme Widdecombe selon laquelle le succès de la vaccination au Royaume-Uni était “grâce à Boris”.

Interrogée sur les héros et les méchants de la pandémie, Mme Widdecombe a déclaré que certains des méchants étaient ceux qui ont essayé de répandre la tristesse dans le pays.

Elle a poursuivi: “Nous avons le programme de vaccination le plus réussi d’Europe. Nous avons l’un des plus réussis au monde. C’est grâce à Boris.”

À ce stade, le public s’est moqué bruyamment, faisant taire momentanément Mme Widdecombe, qui a finalement répondu : « Mais ! Écoutez le mais !

“L’achat de vaccins était dû à Boris qui a commandé très tôt de grandes quantités de vaccins qui n’avaient même pas été approuvés et c’est pourquoi nous avons eu nos vaccins si tôt.”

Suite à cela, M. Mason a déclaré: “Merci Ann. Les conservateurs ont obtenu 56,6% des voix ici lors des dernières élections générales, je dois juste le souligner.

“Notre public est entièrement auto-sélectionné et pas nécessairement représentatif de la ville ou de la région au sens large, mais il est tout à fait le bienvenu ici.”

Les téléspectateurs en ligne ont tweeté que le public était notamment « fougueux » et « pas de grands fans de Widdecombe ».

Une personne a déclaré: “Je pense que j’ai préféré #bbcaq sans le public constamment applaudissant/huant/chahutant.”

Les syndicats d’enseignants ont rejeté les propositions du gouvernement visant à aider les écoliers à rattraper l’enseignement perdu à la suite de la pandémie comme étant « sans enthousiasme ».

Cependant, Mme Widdecome a méprisé la position des syndicats d’enseignants au grand dam de certains membres du public de la BBC.

Les commentaires ont déclenché un chœur de huées et de chahut de la part du public.

Mme Widdecombe a riposté: “Eh bien, vous savez, exprimer votre opposition en criant des ordures signifie peut-être que vous avez besoin de quelques leçons.”