Ligne de pêche: Boris a averti que les membres de l’UE interviendraient pour soutenir la France | Politique | Nouvelles

Sir Peter Westmacott a déclaré à Tom Swarbrick de LBC que l’UE « se tenait traditionnellement à l’écart » des États membres lorsqu’il y avait un problème et que la ligne de pêche post-Brexit impliquant le nombre de licences de pêche accordées aux Français pour pêcher dans les eaux britanniques, est un excellent exemple de un tel problème qu’ils vont s’entasser derrière.

L’ancien ambassadeur a mis en garde : « L’Union européenne travaille ensemble, il y a ce qu’on appelle la solidarité des États membres, de nombreux pays hors d’Europe en ont été témoins.

« Et c’est une réalité que l’Union européenne soutient ses États membres généralement, presque toujours, lorsqu’il y a un problème. »

Mais Sir Westmacott a clairement indiqué que la relation entre le Royaume-Uni et la France a toujours été celle où nous sommes « le meilleur des ennemis ou le pire des amis ».

Il a également ajouté que malgré la différence persistante, « nous avons de nombreux intérêts communs », mais a ajouté que ce sera toujours un « tour cahoteux » pour Boris Johnson dans les semaines à venir.

JUST IN « Pas d’amis à nous ! » Les Britanniques furieux alors que Biden s’en prend à la relation spéciale au Royaume-Uni

L’animateur Tom Swarbrick a suggéré à quel point le langage en jeu donne l’impression de « jouer pour les galeries », une référence à la candidature du président français Emmanuel Macron aux élections présidentielles de l’année prochaine, ce qui, selon certains observateurs, dicte son attitude à l’égard de la ligne de pêche.

Les commentaires de l’ancien ambassadeur font suite à une réprimande furieuse du Premier ministre Boris Johnson à une lettre écrite par le Premier ministre français Jean Castex qui a appelé la Grande-Bretagne à être punie pour le Brexit et la ligne de pêche dans une lettre ouverte féroce à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen .

S’exprimant depuis le G20 à Rome dimanche, M. Johnson a martelé: « Je dirai simplement ceci pour le compte rendu: je dois dire que j’ai été perplexe de lire une lettre du Premier ministre français demandant explicitement que la Grande-Bretagne soit punie pour avoir quitté l’UE !

« Je dois juste dire à tout le monde que je ne pense pas que cela soit compatible avec l’esprit ou la lettre de l’accord de retrait ou de l’accord de commerce et de coopération. C’est tout ce que je dirai à ce sujet !

LIRE LA SUITE Clément Beaune confronte Frost à CINQ ultimatums sur le Brexit en anglais

M. Johnson a clairement indiqué que la position sur les droits de pêche et les licences restait « inchangée » pour la Grande-Bretagne.

Dans la lettre cinglante, le Premier ministre Castex écrivait : « L’attitude peu coopérative du Royaume-Uni aujourd’hui risque non seulement de causer un grand tort aux pêcheurs, principalement français, mais aussi aux [European] syndicale en ce qu’elle crée un précédent pour l’avenir et remet en cause notre crédibilité et notre capacité à faire valoir nos droits au regard des engagements internationaux signés par le syndicat.

« Il semble donc nécessaire que l’Union européenne affiche sa détermination totale à obtenir le plein respect de l’accord par le Royaume-Uni et à faire valoir ses droits en utilisant les leviers à sa disposition de manière ferme, solidaire et proportionnée.

« Il est essentiel de montrer clairement à l’opinion publique européenne que le respect de l’engagement souscrit n’est pas négociable et qu’il y a plus de mal à quitter le syndicat qu’à y rester. »

A NE PAS MANQUER

Biden oriente les tarifs commerciaux vers l’UE dans un discours jaillissant « Le plus proche de l’ami » [LATEST]

La dernière proposition fiscale de l’UE devrait détruire 80% des flottes de l’UE [REPORT]

Le chef du port français se retourne contre Macron alors que la crise se retourne contre lui [COMMENTS]



Il a suggéré à Mme Von der Leyen qu’ils pourraient imposer des « droits de douane sur certains produits de la pêche » à titre de sanction dans un appel furieux à l’action contre le Royaume-Uni.

Les commentaires font suite à des mois de chaos dans les eaux britanniques à la suite d’un accord post-Brexit qui stipulait que les Français devaient demander de nouvelles licences afin de continuer à pêcher dans la zone de 6 à 12 milles marins des eaux britanniques.

La France a depuis accusé la Grande-Bretagne de ne pas suivre leur côté de l’accord, arguant qu’ils n’avaient pas reçu le nombre convenu de permis de bateau. La Grande-Bretagne a nié qu’elle n’avait pas joué équitablement.

Malgré les affirmations des Français, les organismes britanniques de délivrance des licences de pêche insistent sur le fait qu’un radeau de bateaux de pêche français n’a pas correctement soumis les preuves requises pour prouver qu’ils ont pêché dans les eaux britanniques avant le Brexit, une exigence en vertu des nouvelles règles.

La dispute a maintenant atteint son point d’ébullition après que les Français ont menacé de bloquer les navires de pêche britanniques débarquant leurs prises dans les ports français, une décision qui pourrait mettre l’industrie de la pêche britannique à genoux, si le différend n’est pas résolu d’ici mardi.