Ligne de pêche: les conservateurs disent à Boris de se préparer à la bataille avec Macron – « Besoin d’un moment aux Malouines! » | Politique | Nouvelles

Les conservateurs du mur rouge, inquiets de savoir si les électeurs les soutiendront aux prochaines élections, exhortent maintenant M. Johnson à tirer parti des menaces de pêche de la France à leur avantage. Le Premier ministre a vu sa popularité chuter ces derniers mois alors que le rebond du vaccin s’estompe.

Un sondage YouGov, publié le 25 octobre, a révélé que seulement 32% des Britanniques pensaient qu’il allait bien, tandis que 60% pensaient qu’il allait mal.

Les résultats sont les pires auxquels M. Johnson ait été confronté depuis son entrée à Downing Street.

Alors que les sondeurs placent toujours le parti conservateur confortablement devant le parti travailliste, les députés conservateurs craignent que l’avantage ne glisse s’ils ne font pas attention.

Un député de Red Wall a déclaré à Express.co.uk : « La France est malveillante à propos de la pêche.

« Si Boris leur tenait tête, ce serait incroyablement populaire auprès du public.

« Nous avons besoin d’un moment aux Malouines. »

Ils craignent que les électeurs des circonscriptions du nord ne « leur aient accordé leur vote » pour faire aboutir le Brexit et rien ne garantit qu’ils s’en tiendront aux prochaines élections.

Ils pensent que l’escalade des tensions au sujet de la pêche offre l’occasion idéale d’agir et a un impact similaire à celui de la guerre des Malouines sur le poste de premier ministre de Margaret Thatcher.

La France a menacé de bloquer les bateaux britanniques dans certains ports et de renforcer les contrôles sur les navires voyageant entre la France et le Royaume-Uni à moins que davantage de licences pour les eaux britanniques ne soient délivrées à leurs pêcheurs.

Le gouvernement du président Macron a également averti qu’il pourrait couper l’approvisionnement en électricité du Royaume-Uni à moins que la Grande-Bretagne ne cède à ses exigences.

Paris a accusé le Royaume-Uni de ne pas avoir délivré de licences conformément à l’accord commercial de l’UE.

La Grande-Bretagne affirme qu’elle a délivré des licences dans 98 % des cas et a toujours accordé l’accès à ceux qui ont fourni les bons documents.

Une impasse similaire s’est produite plus tôt cette année lorsque les pêcheurs français ont juré de bloquer l’accès au principal port de Jersey pour se venger d’un manque de licences.

M. Johnson a été contraint de déployer la marine pour s’assurer que l’accès à St Helier reste ouvert et que les fournitures puissent atteindre ceux qui y vivent.

« Regardez ce qui s’est passé lorsque nous avons envoyé la Marine pour protéger Jersey », a ajouté le député de Red Wall.

« C’était très populaire. »

Un autre député a déclaré à Express.co.uk : « La popularité du Premier ministre monterait en flèche [if he took action against France].

« Cela a augmenté massivement la dernière fois qu’il l’a fait. »

Vendredi après-midi, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss a convoqué l’ambassadrice de France au Royaume-Uni, Catherine Colonna, pour exiger des réponses sur les menaces de la France.

Le secrétaire à l’Environnement George Eustice n’a pas exclu le blocage des navires français en représailles aux menaces proférées par Paris.

M. Eustice a déclaré à BBC Breakfast: « C’est complètement incendiaire et c’est la mauvaise façon de procéder. »

Interrogé sur la réaction du Royaume-Uni si la France décide de bloquer les chalutiers britanniques, le ministre du Cabinet a déclaré: « Deux peuvent jouer à ce jeu. »

Il a insisté sur le fait que toute réponse britannique serait « proportionnée », ajoutant: « Il nous est toujours possible d’augmenter l’application que nous faisons sur les navires français, d’en embarquer davantage si c’est ce qu’ils font à nos navires – il y a d’autres choses administratives nous pouvons exiger des navires.