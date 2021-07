Ligne de tube suspendue après que le personnel a demandé au personnel de s’auto-isoler par l’application NHS Covid ⋆ .

Une pénurie de personnel dans la salle de contrôle a forcé la fermeture de la ligne métropolitaine (Photo: ./.)

Une ligne de métro de Londres a été suspendue en raison d’une pénurie de personnel déclenchée par des travailleurs invités à s’auto-isoler par l’application NHS Covid-19.

La ligne métropolitaine ne fonctionne pas aujourd’hui en raison de l’alerte du personnel de la salle de contrôle ce matin.

Les services sur la ligne Piccadilly and District ont également été affectés en conséquence.

Le responsable des opérations du réseau du métro de Londres, Richard Jones, a déclaré: «En raison d’une pénurie de personnel de la salle de contrôle qui doit s’auto-isoler après la notification de ce matin via l’application Test and Trace, il n’y aura pas de service sur la ligne métropolitaine pour le le reste de la journée.

«Cela aura également un impact sur la ligne Piccadilly sans service entre South Harrow et Uxbridge et aucun service sur la ligne District entre High Street Kensington et Edgware.

«Les services devraient reprendre sur les lignes Piccadilly et District à 21 heures ce soir.

«Nous nous excusons auprès des clients pour la perturbation. Les billets pour le métro de Londres seront acceptés sur les services de bus locaux.’

Plus : Coronavirus



La suspension intervient après des avertissements au gouvernement concernant une « augmentation » du nombre de travailleurs et de médecins contraints de s’auto-isoler en raison des contacts avec les coronavirus alors que la plupart des restrictions prennent fin en Angleterre lundi.

Les syndicats des transports ont déclaré qu’il y aurait des “conséquences désastreuses” la semaine prochaine alors que de plus en plus de personnel est cinglé par l’application alors que les infections montent en flèche.

Le secrétaire général du Syndicat des chemins de fer, des transports maritimes et des transports (RMT), Mick Lynch, avait précédemment averti que la soi-disant ” Journée de la liberté ” verrait ” une augmentation du nombre de travailleurs accompagnés d’une instruction d’auto-isolement la semaine prochaine “.

Il a ajouté: “ Même à ce stade tardif, le gouvernement, les exploitants de trains et les compagnies de bus devraient publier une instruction claire et juridiquement fondée qui nivelle le reste du Royaume-Uni aux normes de sécurité qui resteront en vigueur au Pays de Galles et en Écosse. ‘

Ailleurs dans le pays, les passagers ont été avertis de modifications sur certaines routes du Nord ce week-end en raison d’un certain nombre de membres du personnel de première ligne testés positifs pour Covid-19 ou devant s’auto-isoler.

Selon le site Web National Rail Enquiries, les trains peuvent être annulés dans les deux sens sur les services reliant Huddersfield, Sheffield et Lincoln, Sheffield avec Leeds, Retford et York et entre Leeds et Doncaster.

La suspension de la Metropolitan Line à Londres est intervenue alors que le stade de Wembley, près de la gare de Wembley Park sur la section nord-ouest de la ligne, se préparait à accueillir des milliers de fans pour la finale de la Challenge Cup de la ligue de rugby à 15 heures.

La station est également desservie par la ligne Jubilee qui fonctionnait toujours, tandis que les stations Wembley Stadium et Wembley Central sont également proches du sol.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();