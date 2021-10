Ligne du patrimoine entre Mathura-Vrindavan ! Plus de projets de connectivité des chemins de fer indiens à venir

La ligne à voie métrique des chemins de fer indiens reliant Mathura et Vrindavan dans l’État de l’Uttar Pradesh sera transformée en ligne patrimoniale.

D’autres projets de lignes ferroviaires seront bientôt prêts ! Dans les prochains jours, la ligne à voie métrique des chemins de fer indiens reliant Mathura et Vrindavan dans l’État de l’Uttar Pradesh sera transformée en « ligne patrimoniale ». Selon des responsables cités dans un rapport de la PTI, le projet de conversion de l’écartement des voies ferrées sur la section ferroviaire Mathura – Vrindavan a été gelé. Désormais, cette ligne de chemin de fer sera développée en tant que ligne patrimoniale, ont-ils déclaré. Les responsables ont en outre déclaré que les travaux sur la quatrième ligne ferroviaire entre Palwal et Mathura seraient achevés cette année. Une fois les travaux terminés, la congestion sur la route vers la capitale nationale diminuera, ont-ils déclaré.

Récemment, Pramod Kumar, directeur général de la zone North Central Railway, a été cité dans le rapport disant que les travaux de développement de la ligne ferroviaire entre Mathura et Keetham seraient également terminés d’ici l’année prochaine. Alors que les travaux de développement de la quatrième ligne entre Palwal et Mathura seront achevés cette année, les travaux de développement de la troisième ligne entre Mathura et Keetham seront achevés d’ici l’année prochaine, a ajouté le directeur général de North Central Railways.

Pendant ce temps, le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw a mené une inspection approfondie des voies ferrées et des travaux en cours du couloir de fret dédié (DFC) ainsi que d’autres projets ferroviaires dans les États du Gujarat et du Rajasthan. Selon un communiqué publié par Western Railways, Vaishnaw a voyagé de Falna à Vapi le 3 octobre 2021. En route, le ministre des Chemins de fer a inspecté les travaux en cours du couloir de fret dédié ainsi que les travaux ou projets ferroviaires à Ajmer, Ahmedabad, Vadodara et Mumbai Central. Divisions. En outre, il a également examiné l’état d’avancement des projets en cours dans les États du Gujarat et du Maharashtra et a eu des discussions avec divers hauts responsables de Dedicated Freight Corridor Corporation of India (DFCCIL), la société qui exécute le projet DFC.

