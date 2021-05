Ligne Eurostar: le Royaume-Uni «n’a aucune obligation» de sauver le service ferroviaire malgré la pression de la France | UK | Nouvelles

Les revenus annuels d’Eurostar sont passés de 1 milliard de livres (1,1 milliard d’euros) en 2019 à environ 180 millions de livres (208 millions d’euros) en 2020. Il a déjà emprunté 400 millions de livres (450 millions d’euros) et a reçu une injection de fonds de 170 millions de livres (197 millions d’euros) de ses propriétaires. . L’opérateur, qui assure les liaisons entre Londres St Pancras et Paris, Bruxelles et Amsterdam, a subi une forte baisse de la demande.

Il a transporté 11 millions de passagers en 2019, mais a vu 95% de ses coutumes chuter alors que la pandémie de coronavirus limitait les voyages.

Cela a conduit à parler d’un éventuel renflouement britannique de l’entreprise, les politiciens français appelant à une solution conjointe Londres-Paris.

Le ministre français des transports, Jean-Baptiste Djebbari, avait déclaré en commission en janvier que l’Etat «serait là aux côtés d’Eurostar pour maintenir ce lien stratégique entre nos deux pays».

M. Djebbari a déclaré que le gouvernement travaillait avec le Royaume-Uni sur «des mécanismes d’aide, proportionnels à l’implication de chacun dans Eurostar».

Mais le professeur Iain Begg de la London School of Economics a déclaré à Express.co.uk que le Royaume-Uni n’avait «aucune obligation» d’aider étant donné qu’il n’était plus une partie prenante.

Cependant, il a ajouté que contribuer à l’avenir à long terme d’Eurostar pourrait être dans l’intérêt du Royaume-Uni.

Il a déclaré: “Il y a deux aspects à cela – le premier est de savoir s’il y a une obligation ou un intérêt à soutenir Eurostar.

«Il n’y a aucune obligation dans le sens où il s’agit d’une société détenue par les chemins de fer français et belges ainsi que par un fonds spéculatif au Canada, mais cela peut être dans l’intérêt de la Grande-Bretagne parce que les Britanniques trouvent le service souhaitable.

“La question suivante est de savoir si elle n’est pas sauvée, est-ce que quelque chose le remplacera ou y aura-t-il une incertitude? Y aura-t-il un manque de connectivité entre le Royaume-Uni et le continent?”

“Je pense que le danger est qu’il pourrait y avoir un manque de décision qui rendrait les choses très difficiles.”

Le Royaume-Uni a vendu sa participation dans Eurostar en 2015 pour plus de 750 millions de livres sterling dans le cadre de ce que le chancelier de l’époque, George Osborne, a qualifié d ‘«accord fantastique».

Cependant, le professeur Begg pense que le Premier ministre Boris Johnson pourrait envisager un renversement de la situation – le rachat d’une participation dans Eurostar.

Il a déclaré: «Une question qui pourrait être posée est de savoir s’il existe un mécanisme de financement par lequel le contribuable britannique est protégé.

«Ou cela pourrait être un renversement de ce que David Cameron a fait en 2015, et prendre une nouvelle participation au capital.

«C’est peut-être l’option à long terme raisonnable pour les Britanniques, de renouveler leur propriété de l’entreprise.

«C’est une option, mais il n’y a pas d’options faciles dans ce domaine car il y aura un hurlement si l’argent des contribuables est utilisé pour soutenir une entreprise française.

“Je doute que les parieurs ordinaires soient exercés à ce sujet, mais c’est quelque chose que le gouvernement prendra en considération, presque certainement le calcul qui sera en cours est de savoir si les actionnaires devraient être censés prolonger leur soutien plus longtemps.”

L’avenir à court terme d’Eurostar a été garanti le mois dernier après que les prêteurs auraient accepté de permettre à la société de refinancer sa dette de 400 millions de livres sterling.

La semaine dernière, des informations dans le New York Times ont affirmé qu’Eurostar augmenterait son horaire le 27 mai à deux trains par jour sur son itinéraire Paris-Londres autrefois très fréquenté, contre un seul train aller-retour par jour imposé pendant la pandémie.

Un porte-parole d’Eurostar a déclaré qu’il n’avait pas de nouveaux détails sur un sauvetage financier, mais que «les conversations sont toujours en cours».

Le porte-parole a ajouté qu’il était “trop ​​tôt pour prédire une reprise aux niveaux d’avant la pandémie – cela dépendrait beaucoup de l’assouplissement des restrictions aux voyages internationaux qui doivent encore être confirmées.”