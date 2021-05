Ligne Eurostar: les Pays-Bas et la Belgique pourraient intervenir dans le naissain – le Royaume-Uni pourrait devoir tousser | UK | Nouvelles

L’avenir à court terme d’Eurostar a été garanti après que les prêteurs ont accepté de permettre à la société de refinancer sa dette de 400 millions de livres sterling. Un groupe de banques, dont Natwest, aurait accepté l’accord concernant les prêts qui devaient être remboursés cet été. Le déploiement des vaccins a également suscité l’espoir que l’entreprise puisse bientôt revenir à son niveau de fonctionnement pré-pandémique.

Cependant, la menace des variantes de coronavirus étant toujours un facteur, il est possible qu’Eurostar puisse encore avoir besoin d’une aide d’État supplémentaire.

Les désaccords sur un plan de sauvetage ont déjà vu des politiciens en France et au Royaume-Uni s’affronter.

Il y a eu des appels pour que le gouvernement britannique intervienne et aide le service ferroviaire, mais le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a rejeté ces demandes, affirmant qu’Eurostar n’était “pas à nous de sauver”.

Cependant, le professeur Iain Begg de la London School of Economics a déclaré à Express.co.uk que les Pays-Bas et la Belgique pourraient s’impliquer dans les discussions.

Il a déclaré: “N’oubliez pas que l’Eurostar dessert non seulement Paris et Londres, mais aussi Bruxelles et Amsterdam.

“Les gouvernements belge et néerlandais ont également un intérêt à cela. Il y a un argument d’intérêt mutuel.

“Oui, le jeu du poulet continuerait à essayer de se renvoyer la balle et à s’assurer que quelqu’un d’autre paie en premier, mais s’il s’agit vraiment d’une crise, je pense que toutes les parties voudraient faire quelque chose pour s’assurer qu’il existe un service ferroviaire viable qui se connecte. le continent.

“Et puis vient la question de savoir si cela se fait en sauvant Eurostar ou en laissant le marché mettre quelque chose d’autre.”

LIRE LA SUITE: La crise de l’Eurostar alors que la valeur du service “ s’érode rapidement ”

“Je doute que les parieurs ordinaires soient exercés à ce sujet, mais c’est quelque chose que le gouvernement prendra en considération, presque certainement le calcul qui sera en cours est de savoir si les actionnaires devraient être censés prolonger leur soutien plus longtemps.”

Le Royaume-Uni a vendu sa participation dans Eurostar en 2015 pour plus de 750 millions de livres sterling dans le cadre de ce que le chancelier de l’époque, George Osborne, a qualifié d ‘«accord fantastique».

Il a déclaré: «C’est une très bonne affaire – cela signifie que nous pouvons réduire la dette nationale, cela signifie que nous pouvons investir dans notre infrastructure nationale et c’est une valeur fantastique pour les contribuables britanniques.

“Tout cela fait partie de notre plan à long terme pour assurer l’avenir de la Grande-Bretagne.”

Cette décision a cependant suscité des opinions divergentes.

Manuel Cortes, chef du Syndicat des chemins de fer de l’Association des employés des transports, a déclaré: «George Osborne, en raison de sa croyance dépassée dans le thatchérisme sans fard, vend une fois de plus l’argent de la famille pour un gain financier à court terme.

“La raison pour laquelle la France et la Belgique détiennent déjà la majorité du capital d’Eurostar est qu’elles croient en la gestion d’un chemin de fer public pour le bénéfice de tous.”