Ligne intérieure : Arriverderci Antonio Giovinazzi. Prochain.

Le patron d’Alfa Romeo, Fred Vasseur, a critiqué Antonio Giovinazzi à la suite des commentaires de l’Italien après l’annonce que le futur pilote chinois Guanyu Zhou remplacera l’Italien au sein de l’équipe suisse.

Giovinazzi, un pilote soutenu par Ferrari depuis des années, s’est adressé à Twitter pour annoncer la fin de ce chapitre de son voyage en Formule 1 : « La F1 est synonyme d’émotion, de talent, de voitures, de risque, de vitesse, mais lorsque l’argent règne, elle peut être impitoyable.

C’est plutôt raide venant d’un pilote dont la carrière a été financée par Ferrari, y compris le siège qu’il a occupé chez Alfa Romeo pendant trois ans, aux côtés de son meilleur Kimi Raikkonen.

Le Finlandais raccroche enfin son casque après deux décennies dans l’élite, ouvrant la porte au rejet par Mercedes de Valtteri Bottas pour diriger l’équipe à partir de 2022.

Ainsi, avec Zhou confirmé, c’est fini pour Giovinazzi. Il serait juste de dire que son avenir a toujours été incertain car il n’a pas montré qu’il deviendrait un pilote de haut niveau comme feu Jules Bianchi ou, plus récemment, Charles Leclerc – tous deux pilotes de la Ferrari Development Academy également.

Giovinazzi a suivi leurs traces mais n’a jamais atteint les sommets de ses prédécesseurs. Ferrari aurait peut-être débranché la F1 l’année dernière pour permettre à Mick Schumacher de piloter pour Alfa Romeo, une bien meilleure option que Haas.

Mais les Reds sous Mattia Binotto ont dû sentir que l’Italien allait libérer quelque chose de plus cette saison, ce qu’il n’a pas fait et est devenu un autre cas malheureux d’un pilote ayant un an de trop en F1; une autre saison aurait été une parodie.

Alors que Giovinazzi est un bon pilote de course – peut-être destiné à être champion dans les catégories Ferrari le paiera pour conduire, alors qu’il se lance dans un voyage en Formule E – la F1 n’est pas pour lui.

Dans le même temps, nous ne lui souhaitons que le meilleur et espérons qu’il figurera parmi les leaders du prochain chapitre de sa carrière dans le sport automobile.

Giovinazzi a bloqué GRANDPRIX247 sur Twitter parce qu’il a été appelé il y a des années

Cependant, son talent n’a pas suffi pour figurer parmi les 20 meilleurs pilotes de cette planète.

Cela a été mentionné dans quelques reportages sur GRANDPRIX247 remettant en question sa préparation pour le grand moment après ses accidents de qualification et de course lors du Grand Prix de Chine 2017, lorsqu’il a remplacé chez Sauber pour Pascal Wehrlein, blessé, avant un trajet à temps plein avec l’équipe à partir de 2019. .

Rétrospectivement, ces deux jours et ces deux crashs à Shanghai ont donné le ton à sa carrière en F1 par la suite. Il était tout simplement trop sujet aux accidents lorsqu’il a fait ses débuts et l’est resté tout au long de son passage dans l’élite.

Dans un jeu de tit-for-tat sur les réseaux sociaux, Giovinazzi a bloqué GP247 sur Twitter pour l’avoir appelé et demandé s’il méritait vraiment le siège alors qu’il était clair pour nous qu’il ne l’était pas. Nous avions raison à l’époque de douter de lui, malheureusement.

Triste parce que c’est toujours un moment malheureux lorsqu’un pilote quitte la F1, surtout si un pilote est poussé plutôt que de choisir de marcher. Mais on peut le dire ; Giovinazzi a eu plus qu’un bon crack au début, mais n’a pas réussi.

Il aura 62 départs de Grand Prix sur son CV lorsqu’il sortira de l’Alfa Romeo pour la dernière fois à Abu Dhabi le mois prochain, avec 18 points à son actif à ce stade de la saison.

Vasseur : Beaucoup de pilotes auraient rêvé d’avoir ce que Giovinazzi avait

C’est aussi un peu raide pour lui de dénoncer les chauffeurs payants alors qu’il n’en avait qu’un tout au long des trois années que Ferrari a offertes pour son siège chez Alfa Romeo. Par quelque moyen que ce soit, espèces sonnantes et trébuchantes ou troc, il était aussi un chauffeur payant.

Le mieux est de laisser au patron de l’équipe Alfa Romeo Frédéric Vasseur résumer la réalité d’Antonio : « Honnêtement, il est important pour lui de clore le chapitre, au moins cette saison, en faisant bien sur la piste.

« J’ai vu les commentaires et honnêtement, je ne suis pas un grand fan de ce type d’attitude. L’équipe lui a donné la chance de faire trois saisons en F1, Alfa Romeo lui a donné la chance de faire trois saisons en F1. Beaucoup de conducteurs auraient rêvé d’avoir ça.

«Maintenant, il aura d’autres défis. Il devra bien faire dans cet autre défi, et peut-être reviendra-t-il en F1 à l’avenir. Mais c’est un petit monde et nous devons rester professionnels », a ajouté Vasseur.

Arrivederci Antonio Giovinazzi ! Prochain.

