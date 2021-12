Ligne intérieure : le loup de Wall Street

Outre les superstars de la Formule 1, Max Verstappen et Lewis Hamilton se frayant un chemin à travers le Championnat du monde 2021 – Toto Wolff – est devenu l’une des principales co-stars de ce grand feuilleton.

Si la F1 décernait des Oscars, Toto serait le vainqueur pour son meilleur second rôle.

Mais ce n’est pas Hollywood, c’est la vraie vie et le ‘Wolff of Wall Street’ du sport laisse tout traîner la nuit, faisant la fête comme s’il n’y avait pas de lendemain, avec un ‘peu’ d’alcool impliqué, à la Jordan Belfort, quelques heures seulement après voir Lewis Hamilton perdre le titre mondial de F1 2021 contre Max Verstappen dans des circonstances désespérément décevantes… pour Mercedes.

Néanmoins, la grande équipe, construite sous la direction de Wolff, est la plus puissante de l’histoire de la F1, comme en témoigne son huitième titre des constructeurs consécutif (presque oublié !). Oui, au milieu de la poussière qui retombe, Merc est à nouveau Champs !

Qui ne célébrerait pas un tel exploit ?

On n’aime peut-être pas M. Wolff, mais tous doivent respecter et même admirer ce qu’il a construit et réalisé depuis qu’il est devenu le patron de l’équipe en janvier 2013.

Depuis lors, il est devenu extrêmement puissant et de haut niveau, le maître des marionnettes du sport, non seulement en dirigeant l’ensemble du programme de sport automobile de Mercedes, mais aussi en gérant et/ou en encadrant certains des meilleurs pilotes de cette génération. Peu en F1, voire aucun, ont plus de puissance que Wolff.

À plusieurs reprises au cours de cette saison passionnante, les singeries de Wolff dans le garage à fosse Mercedes, en regardant le flux télévisé, étaient l’objet de mèmes et devenaient toujours virales. Sa fureur, sa joie, sa passion évidentes pour tous.

Ce qui s’est passé après la finale sur le circuit de Yas Marina, la manifestation et toutes les affiches qui ont suivi suggèrent que Toto était un homme en mission pour renverser le résultat longtemps après que le champagne soit sec. Faire traîner la décision jusqu’à jeudi, jour J pour aller en justice ou non, mais après avoir tout mis en suspens avec un silence inquiétant pendant trois jours jusqu’à ce qu’ils finissent par agiter le drapeau blanc.

Imaginez Zak, Mattia et les autres Big Boys en train d’argoter avec le ‘Wolff of Wall Street’

Ainsi, la poussière est finalement retombée sur cette longue et frénétique saison, Mercedes acceptant la défaite bien que, ce soir-là, Wolff ait boycotté le dîner des FIA Awards (envoyant James Allison à la place pour ramasser le trophée des constructeurs) par respect pour Hamilton donnant le ton pour la prochaine chapitre de l’année d’une nouvelle ère F1.

Pour l’avenir, nous espérons tous, à part un fougueux Christian Horner en tant que partenaire d’entraînement, nous verrons trois ou quatre chefs d’équipe s’affronter, bavarder, susciter la controverse, courir fort et nous expliquer ce qu’est la F1.

La pensée de Zak, Mattia et des Big Boys en train de s’engueuler avec le «Loup de Wall Street» me rend impatient d’assister au prochain épisode de notre grand sport.

Malgré la controverse et les conneries, nous avons un sport rempli de personnages prêts à illuminer la scène comme l’ont fait Toto et Christian. Et c’est cool pour l’avenir salubre qui attend notre sport.

Faites la fête sur Toto ! C’est mérité.

En terminant quelques grands Wolff-ismes du passé à méditer en ce moment :

L’humilité est un facteur très important dans toutes nos vies, et j’essaie de me rappeler chaque soir devant le miroir : « Calme-toi. » Nous sommes tous des coureurs dans l’âme, et ce que nous voulons voir, c’est courir et courir, et que l’homme le plus rapide gagne. Parfois tu as de la chance, parfois tu n’as pas de chance. Tout pèse à la fin. C’est du moins mon expérience. Les émotions sont fortes lorsque vous passez une mauvaise journée; vous ne pouvez pas le cacher. En admettant une erreur, il est plus facile de se sortir d’une spirale. Chaque équipe peut avoir une chance de remporter le titre, et nous les considérons toutes comme une menace potentielle. Il n’y a absolument aucun sentiment de droit à être à l’avant. Nous avons un protocole radio strict et structurons la façon dont nos décisions sont prises. C’est ainsi que nous avons gagné tant de courses. Nous apprécions chaque commentaire rationnel et vrai, et nous prenons la critique très au sérieux. La chute de tout leader dans une équipe sportive, c’est quand il se laisse emporter par son propre ego. C’est la course automobile, et les choses peuvent changer assez rapidement.