Ligne Jiriram-Imphal des chemins de fer indiens : la plus haute jetée de pont ferroviaire du monde à venir à Manipur ; détails du projet ici

La plus haute jetée de pont ferroviaire du monde arrive dans le nord-est ! Indian Railways construit la plus haute jetée de pont ferroviaire du monde à Noney Valley, dans l’État de Manipur, avec une hauteur de 141 mètres. Dans le cadre de l’ambitieuse ligne ferroviaire Jiribam-Imphal de 111 kilomètres de long, qui vise à relier la capitale du Manipur au réseau à large écartement du pays, le temps de trajet de 10 à 12 heures sera réduit à seulement 2,5 heures. Le pont de la vallée de Noney, qui est en cours de développement à une hauteur de jetée de 141 mètres, dépassera le record existant du viaduc de Mala – Rijeka de 139 mètres, situé au Monténégro, en Europe, selon un rapport de l’ANI.

Sandeep Sharma, ingénieur en chef du projet, a été cité dans le rapport disant qu’avec l’achèvement du projet, les 111 kilomètres de distance seront parcourus en 2 à 2,5 heures. La distance entre Jiribam et Imphal (NH-37), à l’heure actuelle, est de 220 kilomètres, ce qui prend environ 10 à 12 heures de voyage. Une fois la construction terminée, le pont traversant la vallée de Noney deviendra le plus haut pont à piles du monde. Le pont devrait être achevé d’ici décembre 2023, a-t-il ajouté.

Selon Sharma, la première phase qui s’étend sur 12 kilomètres a déjà été mise en service. Dans la deuxième phase, près de 98 % des travaux sont terminés et d’ici février 2022, ils seront prêts. La troisième phase de la section entre Khongsang et Tupul sera achevée d’ici novembre 2022. L’ingénieur en chef du projet a en outre déclaré d’ici décembre 2023, la quatrième et la dernière phase du pont qui s’étend de Tupul à la vallée d’Imphal sera achevée. Le projet de 111 kilomètres de long comprend 61% de tunnels, a-t-il poursuivi.

Le coût total prévu du pont est de Rs 374 crore, a déclaré l’ingénieur en chef. Sharma, tout en parlant des obstacles et des défis rencontrés dans la construction du pont, a déclaré que pendant la mousson, des glissements de terrain se produisent souvent sur le NH-37, qui est la seule route vers cet endroit. Du mois d’avril à octobre, les précipitations sont immenses ici et il est difficile de travailler ici pendant cette période. Aussi, il y a quelques problèmes liés à l’insurrection, ce qui crée parfois un problème, a-t-il ajouté.

