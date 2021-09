Ligne Pegasus: le CJI dit que la Cour suprême a mis en place un comité technique pour enquêter sur les allégations d’espionnage, ordonnance probablement la semaine prochaine

in

La Cour suprême avait réservé son ordonnance dans l’affaire le 13 septembre. (Dossier)

La Cour suprême de l’Inde a déclaré aujourd’hui qu’elle adopterait des ordonnances dans la rangée d’espionnage de Pegasus la semaine prochaine et qu’elle mettrait également en place un comité technique pour enquêter sur les allégations. Le juge en chef de l’Inde NV Ramana, lors de l’audition d’une autre affaire, a informé que le tribunal finaliserait bientôt la liste des membres qui feront partie du comité et que l’ordonnance sera publiée la semaine prochaine.

CJI Ramana a déclaré à un avocat principal qu’il y avait eu des retards dans l’ordonnance car certains des membres avaient exprimé leur incapacité à se joindre au comité d’enquête pour des raisons personnelles. L’avocat fait partie des pétitionnaires qui ont saisi le tribunal suprême contre la ligne d’espionnage de Pegasus. Notamment, le Centre avait proposé de mettre en place un comité indépendant pour enquêter sur les allégations lors de la dernière audience.

La Cour suprême a entendu plusieurs requêtes qui ont exhorté le tribunal à ordonner une enquête sur les allégations d’espionnage utilisant le logiciel espion israélien Pegasus préparé par le groupe NSO. Un rapport des médias avait révélé que le logiciel espion était utilisé pour espionner les dirigeants de l’opposition, notamment Rahul Gandhi, des hommes d’affaires, des journalistes et d’autres personnalités éminentes, notamment des juges et des ministres centraux.

La Cour suprême avait réservé son ordonnance dans l’affaire le 13 septembre après que le Centre eut déposé sa réponse disant que même s’il n’avait rien à cacher, il ne déposerait pas d’affidavit détaillé pour des raisons de sécurité nationale. Cependant, le Centre a accepté de former un comité technique pour examiner les allégations citant la gravité des allégations.

La réponse du Centre avait irrité le juge en chef qui a déclaré que le tribunal ne voulait pas connaître la sécurité nationale mais les allégations selon lesquelles les téléphones de certains citoyens auraient été mis sur écoute. Les pétitionnaires avaient soutenu qu’un comité constitué par le gouvernement central ne pouvait pas fonctionner de manière juste et impartiale.

