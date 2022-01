Ligne Pegasus: le panel SC demande aux citoyens de le contacter avant le 7 janvier s’ils soupçonnent que leurs appareils sont infectés par des logiciels malveillants

L’avis public a demandé à ces citoyens de préciser également les raisons pour lesquelles ils pensaient que leur appareil pouvait avoir été infecté par le logiciel malveillant Pegasus.

Le comité technique nommé par la Cour suprême pour enquêter sur la ligne d’espionnage de Pegasus a demandé aux citoyens de se manifester et de contacter le panel avant midi le 7 janvier s’ils soupçonnaient que leurs appareils mobiles étaient infectés par le malware Pegasus.

L’avis public demandait à ces citoyens de préciser également les raisons pour lesquelles ils pensaient que leur appareil pouvait avoir été infecté par le malware Pegasus, et s’ils seraient en mesure de permettre au comité technique d’examiner ledit appareil.

L’avis public, publié dimanche dans les principaux quotidiens, indiquait qu' »une telle personne qui soupçonne que son appareil est infecté » devrait envoyer un courrier électronique au comité technique « avant midi le 7 janvier 2022 ».

« Si le comité estime que vos raisons de soupçonner que l’appareil est infecté par le logiciel malveillant imposent une enquête plus approfondie, alors le comité vous demandera d’autoriser l’examen de votre appareil », indique l’avis.

L’avis public « est émis pour demander à tout citoyen indien qui aurait pu sentir que son appareil/instrument mobile pourrait avoir été infecté par le malware Pegasus ».

« Le comité demande à tout citoyen indien qui a des motifs raisonnables de soupçonner que son mobile a été compromis en raison de l’utilisation spécifique du logiciel Pegasus de NSO Group Israel de contacter le comité technique nommé par…

« Cour suprême de l’Inde avec les raisons pour lesquelles vous pensez que votre appareil a peut-être été infecté par le logiciel malveillant Pegasus et si vous seriez en mesure de permettre au comité technique d’examiner votre appareil », a-t-il déclaré.

Le panneau donnera un accusé de réception pour avoir reçu l’instrument et également créera et donnera à l’utilisateur une image de téléphone numérique pour ses dossiers. Le point de collecte serait à New Delhi. « L’instrument mobile récupéré auprès de vous sera rendu à la fin des tests/enquêtes », a-t-il déclaré.

L’année dernière, une dispute a éclaté au sujet du logiciel espion israélien Pegasus qui aurait été utilisé pour une surveillance ciblée en Inde. En octobre de l’année dernière, la Cour suprême a demandé à un groupe d’experts de déterminer si le gouvernement avait utilisé le logiciel espion privé israélien Pegasus de qualité militaire pour surveiller les dirigeants de l’opposition, les militants, les magnats, les juges et les journalistes.

La cour suprême avait également observé que l’État ne peut pas obtenir un « laissez-passer gratuit » chaque fois que le spectre de la sécurité nationale est soulevé et que sa simple invocation ne peut pas faire du pouvoir judiciaire un « spectateur muet » et être l’épouvantail dont il se dérobe.

(Avec entrées PTI)

