Ligne Pegasus : les fonctionnaires de 3 ministères ignorent la réunion du panel informatique ; Shashi Tharoor écrit au conférencier du Lok Sabha pour outrage

Le député de Lok Sabha et président du Comité permanent des technologies de l’information, Shashi Tharoor, s’est vivement opposé au refus de dernière minute des responsables de trois ministères d’assister à une réunion liée au problème de l’espionnage de Pegasus convoquée par le panel. Tharoor a écrit au président de Lok Sabha, Om Birla, l’exhortant à prendre connaissance de l’affaire tout en qualifiant la conduite des fonctionnaires de violation du privilège parlementaire et d’outrage à la Chambre.

Le panel parlementaire avait appelé des représentants du ministère de l’Électronique et des technologies de l’information (MeitY), du ministère de l’Intérieur et du ministère des Télécommunications pour discuter de la sécurité et de la confidentialité des données des citoyens. Bien que la réunion n’ait pas eu lieu en raison d’un manque de quorum car les 10 députés du BJP n’ont pas signé le registre de présence, Tharoor a choisi de reprendre la conduite des fonctionnaires avec le président.

Le Comité permanent compte au total 31 membres et la présence de 10 membres est nécessaire pour un quorum. Après que les membres du BJP n’ont pas signé le registre de présence, seuls neuf sont restés pour la réunion de mercredi.

Tharoor a également fait circuler la lettre de trois pages à tous les membres du panel. Il a dit que bien que les trois ministères/départements aient confirmé leur participation, ils ont informé à la dernière minute qu’ils ne pourront pas comparaître devant le Comité.

Tharoor a écrit qu’en tant que président du comité, il n’a pas dispensé ces témoins de la présence et a cité la directive 59(1) du président qui dit qu’un ministère devrait être représenté par le secrétaire ou le chef du département s’il est requis de témoigner devant un comité sur toute question.

D’autre part, le député du BJP Nishikant Dubey, qui est également membre du panel, avait déposé une motion de privilège contre Tharoor et demandé sa destitution en tant que président du panel.

