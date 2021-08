Ligne Pegasus: SC émet un avis au Centre, déclare que “le gouvernement n’a pas besoin de divulguer quoi que ce soit qui compromette la sécurité nationale”

in

La Cour suprême a clairement indiqué que le gouvernement n’était pas tenu de divulguer quoi que ce soit qui puisse porter atteinte à la sécurité nationale.

La Cour suprême a publié mardi un avis au Centre sur un lot de pétitions demandant une enquête indépendante sur l’affaire d’espionnage présumé de Pegasus, tout en précisant que le gouvernement n’était pas tenu de divulguer quoi que ce soit qui pourrait compromettre la sécurité nationale.

Le tribunal a déclaré que le gouvernement devrait répondre aux allégations selon lesquelles le logiciel espion aurait été utilisé sur des téléphones individuels. Le banc dirigé par le juge en chef NV Ramana, comprenant également les juges Surya Kant et Aniruddha Bose, a déclaré qu’il se saisirait de la question après 10 jours et verrait quelle voie devrait être adoptée.

« Pour la défense de la nation, nous n’allons rien divulguer. Certaines personnes éminentes allèguent l’espionnage des téléphones, maintenant cela peut également être fait, mais uniquement avec l’autorisation de l’autorité compétente. Quel est le problème si l’autorité dépose un affidavit devant nous ? » dit le banc.

À ce sujet, le solliciteur général Tushar Mehta, comparaissant pour le Centre, a déclaré : « Nous sommes tous des citoyens responsables à part entière. Le gouvernement n’hésite pas à le dire devant un groupe d’experts. Supposons qu’une organisation terroriste utilise la technologie pour communiquer avec les cellules dormantes et que nous disons que nous n’utilisons pas Pegasus, ils moduleront l’appareil d’une manière qui ne sera pas compatible avec Pegasus.

