Ligne rose du métro de Delhi : inauguration de la section Mayur Vihar Pocket 1-Trilokpuri ; Consultez le plan d’exploitation du train ici

Les services passagers sur ce tronçon commenceront à 15h00.

Ligne rose du métro de Delhi : La section entre la station Mayur Vihar Pocket 1 et les stations Trilokpuri-Sanjay Lake a été inaugurée aujourd’hui par le ministre de l’Union Hardeep Singh Puri et le ministre en chef de Delhi Arvind Kejriwal par visioconférence. Les services de passagers sur ce tronçon commenceront à 15h00, selon une déclaration DMRC. Avec l’ouverture de cette section, le corridor de la ligne rose de 59 km de long reliera les franges nord et est de la ville aux principaux marchés, plaques tournantes des transports, hôpitaux et quartiers résidentiels importants du centre et du sud de Delhi. De plus, le réseau ferroviaire du métro de Delhi atteindra désormais environ 390 km de long avec 285 stations de métro.

Selon le DMRC, après la connectivité du métro de Delhi, de la station de métro Mayur Vihar Pocket 1 à la station de métro Trilokpuri-Sanjay Lake, les services de métro sur l’ensemble du corridor de la ligne rose (Majlis Park au corridor de métro Shiv Vihar) seront disponibles pour les navetteurs. selon le plan opérationnel suivant :

De la gare de Majlis Park à Sarai Kale Khan Nizamuddin ainsi que de la gare de Shiv Vihar aux sections d’extension IP, les services de métro seront disponibles pour les passagers avec une fréquence de 5 minutes 12 secondes, avec un total de 43 trains, y compris les trains de secours pendant les heures de pointe. Les services de métro de Sarai Kale Khan Nizamuddin à la section de métro IP Extension seront disponibles avec une fréquence de 10 minutes 24 secondes avec chaque autre ou deuxième train de métro allant de Nizamuddin vers IP Extension et vice versa. Entre la station Mayur Vihar Pocket 1 et Trilokpuri- Station Sanjay Lake (près d’une distance de 1,5 km), les rames de métro seront exploitées avec une limitation de vitesse temporaire de 25 km/h en raison de l’indisponibilité d’un système de signalisation automatisée dans cette section, qui est toujours en cours de mise en service. Dans son communiqué, DMRC a en outre mentionné que l’intégration du système de signalisation automatisé de cette section particulière dans une ligne qui est déjà opérationnelle est un défi t demander et le système devrait être mis en service dans les deux prochains mois environ. Par la suite, les trains du métro de Delhi, sur ce tronçon, circuleront également à vitesse normale, éliminant ainsi le besoin de restriction de vitesse, a ajouté le DMRC.

