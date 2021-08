Ligne rose du métro de Delhi : les services seront réduits entre ces stations pendant plus de trois semaines

in

Pour intégrer le système de signalisation entre le lac Trilokpuri Sanjay et la section Mayur Vihar Pocket 1 Pink Line, les opérations de métro doivent être interrompues du 16 août au soir au 10 septembre 2021.

Delhi Metro Pink Line : DMRC va intégrer un système de signalisation entre deux stations de métro Pink Line ! Du 16 août au 10 septembre, les services du métro de Delhi sur la ligne rose seront réduits pour l’intégration d’un système de signalisation entre deux stations de métro, selon un rapport d’IE. La petite portion de la ligne rose dans la région de Trilokpuri, qui avait longtemps été un goulot d’étranglement pour les autorités de la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), a été inaugurée le 6 août 2021, ce qui en fait le plus long couloir opérationnel du métro de Delhi. réseau. Avec cela, la ligne rose du métro de Delhi longue de 59 kilomètres ou le couloir Majlis Park – Shiv Vihar, qui s’étend sur 38 stations de métro, a été entièrement reliée pour la première fois.

Selon DMRC, dans le but d’intégrer le système de signalisation entre le lac Trilokpuri Sanjay et la section Mayur Vihar Pocket 1 Pink Line, les opérations de métro doivent être interrompues du 16 août au 10 septembre 2021. Le premier train partant des deux extrémités (station Majlis Park et la station Shiv Vihar) commencera à 6h30 au lieu de 6h00 actuellement, a indiqué le DMRC. De même, au lieu de 23h00, le dernier service de métro des deux côtés commencera à 22h00. Le dimanche, les trains des deux côtés continueront à partir de 8h00 comme c’est la pratique actuelle, cependant, le dernier service de métro des deux côtés commencera à 22h00 au lieu de 23h00 actuellement, le a dit la société.

Sur la ligne rose, les opérations du premier et du dernier train de métro avec des horaires normaux, c’est-à-dire de 6h00 à 23h00, reprendront à partir du 11 septembre 2021, a déclaré le DMRC. L’achèvement de la ligne rose du métro de Delhi a relié les principaux monuments de la ville, tels que la gare de Hazrat Nizamuddin, la gare d’Anand Vihar, Anand Vihar ISBT, les marchés populaires de l’INA, de l’extension sud et de Lajpat Nagar.

