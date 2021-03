Lignes de bataille dessinées à Nandigram: le vainqueur remportera-t-il tout dans la plus grande bataille de prestige du Bengale?

Suvendu Adhikari contre Mamata Banerjee à Nandigram.

Suvendu Adhikari vs Mamata Banerjee à Nandigram: Ils sont de retour là où tout a commencé – Nandigram. Pour comprendre l’intensité de l’une des plus grandes batailles de prestige qui se déroulent entre Suvendu Adhikari et son ancien patron Mamata Banerjee à Nandigram, il faut revenir en arrière sur une décennie pour savoir comment elles ont commencé. C’était en 2007, la gauche était revenue au pouvoir il y a à peine un an avec une majorité encore plus grande et Banerjee était toujours dans les bancs de l’opposition, les sièges diminuant à la moitié de ce qu’elle avait obtenu lors de ses débuts politiques sous le Congrès de Trinamool (TMC ). Mamata cherchait une raison de revenir. Buddhadeb Bhattacharya, alors ministre en chef de gauche, en a servi un sous la forme d’un projet d’acquisition de terres d’environ 10 000 acres pour la mise en place d’une ZES (pour une usine chimique) à Nandigram. Les agriculteurs se sont opposés à cette décision, ce qui a conduit à une confrontation avec la police de Buddhadeb. Au moins 14 agriculteurs sont morts dans des fusillades de la police – le début de la fin de la gauche avait commencé. Mamata a capturé le mouvement anti-acquisition des terres, et le repos était de l’histoire.

La ville obscure est restée dans l’ombre du mouvement d’acquisition de terres jusqu’à ce que Mamata et son commandant principal d’alors Suvendu Adhikari décident d’avoir un autre round sur le même champ de bataille qui a propulsé le duo au pouvoir sur le dos de Nandigram.

Jusqu’à présent, on croyait que Suvendu, qui se référait à lui-même comme un fils du sol, était l’homme qui a galvanisé un soutien sans précédent pour le mouvement et a remporté le combat historique contre la gauche pour Mamata. Il était, sans aucun doute, devenu le deuxième plus grand chef de masse après Mamata dans le TMC. Mais après s’être brouillé avec le ministre en chef l’année dernière sur ce qu’il pensait être sa place légitime – le ministre en chef après elle, les dirigeants du TMC disent que c’était Mamata qui était le visage du mouvement, pas Suvendu – « Suvendu était juste un homme chanceux au bon endroit au bon moment ». Ils disent que n’importe qui serait devenu Suvendu s’il avait été à cet endroit pendant le mouvement alors que les gens se sont ralliés derrière Mamata. Suvendu, bien sûr, n’est pas d’accord avec cela et dit que le Singur de Mamata a échoué en 2008. «Mamata a donné le leadership (à Singur). Singur a échoué dans le premier défi. Mamata a été expulsé par la police de Buddhadeb au Second Pont… et Suvendu a donné le leadership à Nandigram – les gens du Bengale savent mieux qui a échoué et qui a réussi », a déclaré Suvendu dans une interview à India Today. L’histoire va se répéter à Nandigram, où le duo est enfermé non seulement dans les combats les plus difficiles de leur vie, mais aussi dans l’une des batailles de prestige les plus regardées au Bengale.

Mamata est, de loin, le leader de masse le plus populaire au Bengale. Ni le BJP ni la gauche n’ont personne qui puisse égaler sa stature, mais dans une telle situation, si Adhikari réussit à réussir à Nandigram, ce serait un gros revers pour quelqu’un qui représente sans doute la dernière ligue restante de certains des fougueux. les dirigeants régionaux prennent le Centre de front sous Narendra Modi et Amit Shah. Mais Adhikari a-t-il une chance à Nandigram?

«C’est un 50-50», déclare Sambit Pal, professeur adjoint à l’IIMC et auteur de The Bengal Conundrum: The Rise of the BJP and the Future of the TMC. «Le combat est très serré. Il est encore assez difficile de déclencher cette élection… beaucoup dépendra de la façon dont les deux partis gèrent leurs kiosques le jour des élections », ajoute-t-il.

Nandigram a environ 30 pour cent de votes minoritaires, Suvendu est convaincu qu’il parviendra à obtenir plus de 50 des 70 pour cent des votes hindous restants, et c’est tout à fait possible selon sa propre estimation. «Parce que Nandigram est maintenant devenu très polarisé, la campagne a été sur des lignes communales très féroces – Suvendu a dit ouvertement que Nandigram deviendrait un mini Pakistan, Mamata Banerjee dépend de 30% des votes (musulmans). Il (Suvendu) a fait référence au ministre en chef comme Mamata Begum – chaque discours qu’il prononce et les termes qu’il utilise sont très communaux. Banerjee, en réponse, a essayé de prouver qu’elle est pro-hindoue, elle a chanté Chandi shlokas et visité des temples. Le jour où elle a été blessée, elle a visité 12 temples – Mamata est tombée dans le piège du BJP », ajoute l’auteur.

Suvendu est un député en exercice de Nandigram, qui est détenu par le TMC depuis 2009. Nandigram relève du district de East Mednipur, considéré comme un autre bastion de la famille Adhikari qui exerce une influence significative sur plus de 30 sièges d’assemblée dans l’État. Le BJP avait remporté le siège de Medinipur Lok Sabha en 2019 avec son chef Dilip Ghosh obtenant 48,62% des voix contre 42,31% des voix du TMC, une autre raison pour laquelle Suvendu est confiant quant à la victoire du Nandigram qui relève de Medinipur. Cependant, beaucoup de choses ont changé car le frère de Suvendu a été attaqué juste l’autre jour lors de la première phase du scrutin dans une partie de Medinipur, rappelle Pal.

Le TMC a remporté le siège de Nandigram à trois reprises, en 2009 (scrutins partiels), 2011 et 2016. En 2016, Suvendu avait battu Abdul Kabir Sekh de gauche par plus de 80 000 voix. Suvendu avait obtenu 67,20% des voix, la gauche 26,70 et le BJP avait dû se contenter de 5,40% des voix. Alors que Suvendu prétend que c’était sa victoire, son ancien parti dit que Nandigram avait voté pour Mamata et TMC.

Nandigram redéfinira la politique du Bengale avec Mamata et Suvendu mettant tout leur capital politique en jeu. Mamata a quitté son ancienne circonscription électorale de Bhabanipur pour se présenter à Nandigram, elle ne dispute qu’un seul siège et une défaite pourrait bien déclencher une véritable crise de leadership pour le TMC.

S’appuyant davantage sur ce qu’il avait gagné en 2019, le parti safran a jeté tout son poids derrière Suvendu à Nandigram, où le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a organisé une tournée de présentation massive le dernier jour de la campagne pour Adhikari et a tonné qu’il gagnait Nandigram. Banerjee, aussi, campe à Nandigram depuis trois jours, mais Amit Shah dit que cela montre à quel point elle n’est pas sûre de sa chance. Mais si le BJP réussit avec l’élan créé à l’approche de la campagne et du scrutin de phase 1, Nandigram donnera le ton pour les phases futures en remontant le moral des cadres du parti safran, déjà très chargés, d’aller pour la mise à mort. .

Suvendu a fait son calcul, il dit que le BJP en 2019 avait des leaders dans environ 123 sièges d’assemblée. Sur 16 sièges à Medinipur Est, le TMC avait 14 sièges en tête tandis que le BJP était en tête en seulement 2. Adhikari dit qu’il tentera de transférer ces 14 sièges au BJP. De même, West Medinipur compte 15 sièges – en 2019, le BJP était en tête en 8 alors que le TMC était en tête en 7. Cette fois, dit Adhikari, il tentera de transférer ces 7 sièges au BJP – le total est de 21, ce qui portera le total de BJP à 144, quatre à peine de franchir la barre de la majorité dans la Chambre des 294 membres. La question de savoir si cela se déroulera comme cela a été présenté est quelque chose qui ne sera connu que le 2 mai.

