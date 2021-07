Lignes de faille : Amarinder vs Sidhu aura-t-il un impact sur les chances de scrutin du Congrès au Pendjab ?

in

Le Congrès, qui paraissait indomptable il y a six mois au Pendjab, se bat aujourd’hui pour garder ses ouailles ensemble, ce qui entrave ses perspectives de scrutin. La bataille de pouvoir qui a suivi entre CM Amarinder Singh et le député Navjot Singh Sidhu a laissé le parti sous le choc alors qu’il aurait dû se préparer pour les élections législatives de l’année prochaine dans l’État.

Un député local du Congrès, Tarsem Singh DC, a déclaré que le parti se retrouve dans une file d’attente, ce qui contraste fortement avec la situation d’il y a six mois, lorsqu’il y avait un consensus écrasant selon lequel il gagnerait haut la main en 2022.

Les membres du Parti du Congrès et les dirigeants de l’État attendent avec impatience une décision, car un panel de trois membres formé pour évaluer la situation a déjà soumis son rapport au haut commandement. La direction du parti et le panel ont déjà rencontré 150 dirigeants du Pendjab pour avoir une idée de la crise. Ceci, après que plusieurs chefs de parti eurent exprimé leur dissidence en disant que le haut commandement du parti devait trouver une résolution rapide à la crise.

Les problèmes qui se préparaient au sein du parti sont devenus évidents après avril, lorsque la Haute Cour a donné un avis sans faute à SAD Supremo et ancien ministre en chef Parkash Singh Badal dans l’affaire liée aux tirs de la police de Kotkapura sur des manifestants à cause de la profanation.

Sidhu, qui se sentait déjà trahi après avoir été évincé du cabinet du Pendjab en 2019, a ouvertement critiqué Amarinder Singh pour avoir mal géré l’enquête. Le sentiment lié à l’affaire était largement présent parmi les autres dirigeants et ils ont rapidement rejoint le chœur. Le Congrès avait promis justice dans l’affaire du licenciement de la police de Kotkapura et cela a même figuré dans le manifeste de son parti.

La dissidence qui résultait de l’éviction de Sidhu et de l’incident de Kotkapura s’est suffisamment développée pour inclure d’autres problèmes tels que les tarifs d’électricité élevés, les factures d’électricité élevées, le chômage, un refuge pour les trafiquants de drogue ainsi que les plaintes selon lesquelles CM Singh était inaccessible même aux chefs de parti.

Dalvir Singh Goldy, un député de Dhuri pour la première fois au Congrès, a affirmé que les gens pensaient que Kunwar Vijay Pratap Singh, qui dirigeait le SIT enquêtant sur l’affaire du sacrilège, n’était surveillé par personne et qu’il a maintenant quitté la force et rejoint l’AAP.

Ensuite, il y a les agriculteurs qui souffrent de pannes de courant. En outre, il y a des plaintes d’inaccessibilité et de paperasserie dans tout l’État.

Certains chefs de parti ont déclaré à The Indian Express qu’il y avait plusieurs ministres non performants et que le parti devrait les éliminer.

Un législateur de Ludhiana a déclaré à l’IE que les travailleurs et les dirigeants du parti ont un problème avec la coterie de CM Singh, car le CM a donné un pouvoir illimité à ses officiers, ce qui conduit à de la fraude.

Alors que le principal parti d’opposition, l’AAP, déploie tous ses efforts pour séduire les électeurs et la dissidence parmi les gens contre le BJP sur les lois agricoles et contre le SAD sur la question du sacrilège, si le Congrès ne parvient pas à trouver une solution à l’interruption en cours, il peut perdre le terrain dans un état qui semblait autrefois être sous son contrôle.

