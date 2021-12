Lignes de jeu pour les matchs de demi-finale

Le classement final des éliminatoires du football universitaire est arrivé dimanche matin, établissant officiellement le peloton de quatre qui joueront pour le titre national 2022.

Le n°1 de l’Alabama affrontera le n°4 Cincinnati dans le Cotton Bowl Classic tandis que le n°2 du Michigan se prépare à rencontrer le n°3 la Géorgie à l’Orange Bowl de Miami. Les vainqueurs des deux se qualifieront pour le match de championnat le lundi 10 janvier au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis.

Seules deux équipes de la première itération du classement de cette saison se sont qualifiées pour les quatre derniers. L’État du Michigan et l’Oregon ont tenu le plus longtemps possible, mais n’ont pas pu aller jusqu’au bout. La course au titre ratée de l’Ohio State a ouvert la voie aux Bearcats pour entrer dans l’histoire en tant que premier programme du groupe des cinq à atteindre la demi-finale du CFP.

Voici un aperçu de l’endroit où les parieurs ont ouvert les lignes de jeu via Tipico Sportsbook.

Cotton Bowl Classic : No. 1 Alabama (-13,5) contre No. 4 Cincinnati



Brett Davis-USA AUJOURD’HUI Sports

Félicitations, Cincy.

Vous avez fait l’impossible auparavant, devenant la première équipe du Groupe des Cinq à percer et à jouer pour un titre national. Une route pavée par les États de Boise et les UCF du passé ont tous conduit à cela.

Ta récompense? Un rendez-vous avec le n°1 de l’Alabama au cœur du Texas.

Le Crimson Tide a déjà mis fin à la quête d’une équipe pour une saison sans défaite en battant 11-0 la Géorgie dans le match pour le titre SEC. Nick Saban lance maintenant les séries éliminatoires contre une équipe des Bearcats qui n’a affronté que deux équipes classées toute l’année. Ce n’est pas un coup sur Cincinnati. L’équipe de Luke Fickell a surmonté tous les obstacles sur son chemin et a forcé la main du comité CFP.

Vient maintenant la partie difficile. C’est une chose d’accéder aux éliminatoires. C’en est une autre de prouver que vous appartenez. Les Bearcats ont l’opportunité de le faire contre l’école avec le plus de victoires en séries éliminatoires (huit) depuis le début du CFP en 2014.

Le Plus/Moins est fixé à 58,5.

Orange Bowl : n°2 du Michigan (+7,5) contre n°3 de la Géorgie



Photo de Dylan Buell/.

Les Wolverines ont facilement battu l’Iowa, 42-3, au Lucas Oil Stadium pour garantir leur place en séries éliminatoires. Ils espèrent revenir à Indianapolis le mois prochain pour une nouvelle performance.

Entre le Michigan et son premier titre national depuis 1997, se trouve un programme géorgien qui vient de subir sa première défaite de l’année dans le championnat SEC. Sur le papier, cela semble être le match le plus proche des demi-finales, mais cela pourrait sous-estimer à quel point Jim Harbaugh fait avancer les choses à Ann Arbor.

Les Wolverines ont essentiellement joué pour leur vie depuis leur défaite contre Michigan State fin octobre – répondant avec des victoires convaincantes sur Indiana, Penn State, Maryland, Ohio State et Iowa. Une défaite dans l’un de ces concours aurait mis fin à leur poussée pour les séries éliminatoires.

Maintenant, ils ont une équipe des Bulldogs qui a pu se permettre une perte au cours des dernières semaines. Le sentiment de désespoir prolongé donnera-t-il l’avantage au Michigan ? Ou s’agit-il simplement d’un cas de soi-disant « bonne perte » pour la Géorgie avant le début des séries éliminatoires.

Le Plus/Moins est fixé à 43,5.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).