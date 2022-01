Lignes de match de championnat et cotes pour Alabama-Géorgie

Le match pour le titre des éliminatoires de football universitaire de lundi n’a pas connu beaucoup de mouvement de ligne depuis que le match a été organisé la semaine dernière.

Tipico Sportsbook a la Géorgie comme favori à 2,5 points malgré son entrée dans le championnat en tant qu’équipe la moins bien classée – et avec une défaite contre l’Alabama déjà cette année.

Les Bulldogs ont servi le Michigan à une défaite 34-11 dans l’Orange Bowl la veille du Nouvel An derrière une sortie défensive qui a permis aux Wolverines de totaliser 325 mètres d’attaque. L’entraîneur-chef Kirby Smart fera face à une tâche plus difficile lundi, devant faire face à l’offensive puissante de Crimson Tide qui a battu la Géorgie 41-24 lors du match de championnat SEC.

Dans ce championnat SEC, l’Alabama est devenu la seule équipe cette saison à marquer plus de 17 points contre les Bulldogs.

Lignes de match du championnat des séries éliminatoires de football universitaire 2022

Propagé

Bulldogs de Géorgie -2,5 (-112)

Marée cramoisie en Alabama +2,5 (-108)

Moneyline

Bulldogs de Géorgie (-135)

Marée cramoisie en Alabama (+110)

Points totaux

Plus de 51,5 (-115)

Moins de 51,5 (-105)

Crimson Tide de Nick Saban entrera dans leur match de championnat en tant qu’outsider pour le deuxième match consécutif contre les Bulldogs. Le premier était un championnat SEC qui les a vus écraser la propagation. Un résultat répété signifierait que l’offensive de Tide a mieux performé que lors de sa victoire de 27-6 sur Cincinnati n ° 4 en demi-finale du CFP.

Attendez-vous à ce que le vainqueur du trophée Heisman, Bryce Young, rebondisse après une sortie inhabituellement piétonne et soit prêt à disputer ce match de championnat. De même, comptez sur la défense géorgienne prête pour ce match revanche entre deux des meilleurs du pays.

