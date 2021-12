Lignes directrices de Mumbai Covid : autorisation requise pour les rassemblements de 200 personnes et plus

La violation de ces directives entraînera une action en vertu de l’IPC et de la loi de 2005 sur la gestion des catastrophes, selon la circulaire.

Au milieu de la peur d’Omicron, la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) a déclaré qu’une autorisation préalable est désormais obligatoire pour tout programme ou événement auquel participent 200 personnes ou plus.

Selon une circulaire publiée le 20 décembre, l’autorisation du commissaire municipal adjoint local sera requise pour de tels programmes ou fonctions.

En outre, les officiers de paroisse locaux devraient envoyer leurs « représentants » pour vérifier si les règles liées au comportement approprié de COVID-19 sont strictement respectées dans ces programmes, a déclaré le BMC.

Auparavant, des directives publiées par le gouvernement du Maharashtra le 23 novembre avaient indiqué qu’aucune autorisation spéciale n’était nécessaire pour les rassemblements de moins de 1 000 personnes.

Mais la dernière circulaire de BMC a déclaré que si le propriétaire, l’hôtelier ou les organisateurs prétendent que leur lieu a la capacité d’accueillir plus de 200 personnes même après avoir suivi les normes liées à COVID-19 et assuré une distance de 6 pieds sur 6 pieds entre les individus, autorisation écrite préalable du commissaire municipal adjoint doit être obtenu.

De plus, les salles fermées (intérieures) peuvent fonctionner à 50 pour cent de leur capacité totale, tandis que les salles à ciel ouvert ne fonctionneront qu’à 25 pour cent de leur capacité totale.

