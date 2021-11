Lignes directrices pour que vos enfants tolèrent la frustration « 

23/11/2021 à 21:23 CET

L’éducation est tout

Oh, les crises de colère ! Il y a des crises de colère chez les tout-petits ou chez les adolescents – et la cause première est que nos enfants ne tolèrent pas la frustration. A tout âge, ces accès de colère par frustration nous mettent à l’épreuve, nous chassent de la tête, nous donnent du fil à retordre en public et nous amènent à nous demander : « Est-ce que je fais bien ? passe-t-il son chemin ? & rdquor ;, « Suis-je en train d’élever un tyran ? & rdquor ;.

Commençons à nous calmer. Les crises de colère sont une phase normale dans le développement de nos enfants et un signe qu’ils mûrissent. C’est difficile de le voir comme ça quand il tombe par terre car vous ne lui achetez pas un chocolat au supermarché et tout le monde vous regarde, mais imaginez un enfant qui ne veut pas obtenir ce qu’il veut, qui accepte tout volontiers, qui ne dit pas très clairement que vos intérêts et les leurs ne correspondent pas. Peut-être que cela vous semblerait étrange, non?

Bien sûr, dire que les crises de colère sont une phase normale du développement de nos enfants ne doit pas nous amener à penser qu’il ne faut pas leur apprendre à mieux s’entendre avec la frustration. Si nous le faisons, nous leur offrirons un beau cadeau pour toute leur vie.

L’importance de gérer la frustration de nos enfants

Begoña Ibarrola, psychologue et auteur de contes pour enfants, nous dit que la tolérance à la frustration est comme un muscle, qu’il faut l’exercer, et que la tolérance à la frustration « est l’un des aspects les plus importants dans la construction d’une personnalité saine & rdquor ;, car dans la vie nos enfants vont rencontrer de nombreuses adversités.

Dans cette vidéo, Begoña Ibarrola propose quelques idées pour apprendre à nos enfants à tolérer la frustration au quotidien.

Souvent, en tant que parents, nous essayons d’épargner à nos enfants les frustrations. Cependant, Si l’on veut avoir des enfants heureux, au lieu de faire toujours souffler le vent en leur faveur, il faut aussi leur apprendre à naviguer dans les tempêtes. Lorsque vous parlez à votre enfant, vous l’aidez à mettre des mots sur ces émotions, vous l’aidez à les traiter et à trouver le calme dont il a tant besoin.

Si nous connaissons le cerveau, nous verrons qu’il existe trois niveaux de traitement. Donc, quand un enfant est enragé, cela ne va pas nous aider à parler de manière logique, car c’est son cerveau émotionnel qui lui donne les ordres, donc nous pouvons utiliser l’empathie ou attendre que son cerveau émotionnel se calme.

Conseils pour apprendre à votre enfant à tolérer la frustration

Puisque nous voulons tous que nos enfants (et nous-mêmes) vivent mieux avec notre frustration, nous proposons ces idées en résumé :

Comme nous le dit Begoña Ibarrola, il faut légitimer votre colère ou votre rage. Cela ne semble pas une bonne idée de nier ces émotions, mais d’essayer de les accompagner du calme.En pleine crise, on ne peut pas raisonnerCar notre fils, en proie à un déchaînement émotionnel, ne comprendra pas. Parlons-lui avec empathie ou attendons qu’il se calme. valorisez vos efforts et celui qui se lève buts. Ne vous focalisez pas uniquement sur le résultat et dédramatisez les erreurs. Pour améliorer leur tolérance à la frustration, Begoña Ibarrola vous propose de leur apprendre à attendre à déjà MademoiselleIl peut également être utile de demander alternatives, pour des solutions possibles à la frustration : « Comment peut-on résoudre ce problème qui nous cause tant de colère ? & rdquor; Il est très important que les pères et les mères soient exemples de maîtrise de soi Face aux frustrations : même si les choses tournent mal pour nous, nous n’abandonnons pas et nous continuons à avoir une attitude positive, en cherchant des solutions et en ne nous laissant pas piéger par ce que Begoña appelle des pensées de ruminants.