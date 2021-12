Lignes massives sur le site de test COVID de Miami pendant la crise d’Omicron

Imaginez, rencontrez 1 000 mots… parce que cette méga-ligne montre la profondeur du problème d’être testé pour COVID.

Ce n’est pas un parking d’aéroport bondé… c’est une file mercredi sur un site de test de Miami, rempli de gens qui voulaient savoir s’ils étaient positifs au COVID.

Ce n’est pas un cas unique … il y a des files d’attente massives dans tout le pays avec des gens qui ont du mal à suivre les conseils du CDC pour se faire tester avant de voyager ou de s’asseoir à la table de Noël.

Miami-Dade teste quelque part entre 40 000 et 50 000 personnes chaque jour. Certains sites fonctionnent 24h/24 et 7j/7 pour répondre à la demande.

Le fait est que … il n’y a pas assez de tests là-bas. Dans de nombreuses régions, ils sont presque impossibles à obtenir et le temps d’attente est parfois de 5 jours et même plus. Compte tenu de la propagation rapide d’Omicron, cela ne suffit pas, car lorsque les gens attendent les résultats, ils peuvent et vont probablement infecter les autres.

Lire du contenu vidéo

abc

Président Biden a parlé des tests lors d’une interview mercredi avec ABC News et a déclaré que son programme de tests n’avait pas été un échec. Biden promet qu’un grand nombre de tests seront bientôt déployés, mais les critiques disent que l’administration n’était pas préparée aux inévitables … variantes qui tenteront comme un diable d’échapper au vaccin.