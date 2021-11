Lignes NCAAF les plus intéressantes de la semaine 10 : Plus de manque de respect à Cincinnati ?

Voici, le bol Hugh Freeze est à nos portes. L’ancien entraîneur-chef des Rebels, ayant démissionné en disgrâce en 2016 pour, eh bien, un tas de choses décidément non chrétiennes, est arrivé à Liberty moins de trois ans plus tard. Il n’a eu que du succès là-bas, accumulant un record de 25-8, une paire d’apparitions au Cure Bowl et un candidat au trophée Heisman avec le quart-arrière Malik Willis.

Au cours de cette période, il a affronté sept ennemis de Power 5 – la plupart de l’ACC – et a obtenu un respectable 2-5 contre eux. Cela comprend un record de 2-2 depuis 2020, chacune des défaites étant de trois points ou moins. Il a couvert l’écart dans tous ces matchs sauf un.

Tout cela explique pourquoi les Flames, face à un adversaire classé 16e sur la route avec un candidat de Heisman, sont passés d’un outsider de 14,5 points à 10,5 avant le match de samedi. Quelles que soient les astuces que Freeze a dans sa manche, c’est le moment de les utiliser. Battre Virginia Tech en 2020 était un apéritif; gérer une équipe SEC classée sur la route serait une déclaration entièrement différente pour un programme FBS en herbe.

Lane Kiffin, l’éventuel successeur de Freeze à Oxford, préférerait qu’on n’en arrive pas là. Son retour au Power 5, après un passage de trois ans à Conference USA, a surtout été un succès chez Ole Miss (bien que votre kilométrage puisse varier selon la façon dont vous percevez son autodérision et son personnage éternellement en ligne). Les seules défaites des Rebels cette saison sont survenues contre les 20 meilleures équipes sur la route. Ils ont remporté des matchs contre Louisville et LSU – des équipes à peu près au niveau des Flames, selon le classement SP + de Bill Connelly – par au moins deux touchés.

C’est un jeu difficile à évaluer. Liberty a l’avantage de la motivation, en particulier avec Willis qui a besoin d’une solide performance pour augmenter son stock de repêchage. Ole Miss a plus de talent et d’avantage sur le terrain. Un écart de 10 points semble juste, mais le seul verrou dans ce jeu est que des manigances auront lieu et Kiffin mettra fin au jeu, gagner ou perdre, avec un sourire narquois sur le visage.

12 fois Lane Kiffin n’était pas en colère contre toi, juste déçu