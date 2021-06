L’ignorance absolue du grand public sur l’élimination du plastique est un grand défi : Anjana Ghosh, Bisleri

«Selon le rapport 2019-2020 du Central Pollution Control Board, l’Inde recycle environ 60% des déchets plastiques générés. ‘

Journée mondiale de l’environnement 2021 : Selon un rapport 2019-2020 du Central Pollution Control Board (CPCB), qui rassemble les données de 60 grandes villes indiennes, le pays génère environ 26 000 tonnes de déchets plastiques par jour, dont 60% du plastique produit est recyclé. Et reste 40% lorsqu’il n’est pas nettoyé et séparé, le plastique se transforme en un déchet qui est soit mis en décharge, soit finit par polluer les cours d’eau ou les ressources en eaux souterraines. Bisleri a travaillé activement à la cause d’un environnement plus propre et plus vert en sensibilisant à l’importance du recyclage du plastique par le biais de l’initiative Bottles for Change. Lancée en 2017, l’initiative essaye et sensibilise les citoyens et sensibilise aux différentes manières de se débarrasser du plastique. Ce programme crée également un canal et une opportunité pour les agents plastiques de collecter le plastique usagé mais propre (dur et mou) par l’intermédiaire de divers intervenants. Le plastique collecté est broyé en flocons fins qui sont ensuite utilisés pour créer des produits non comestibles tels que des tissus en tissu, des sacs à main, des stores et d’autres produits utiles.

Grâce à l’initiative Bottles for Change, Bisleri affirme avoir été en mesure de recycler 6 500 tonnes de plastique au cours des trois dernières années. Poussant cette initiative un peu plus loin, Bisleri inaugure le 5 juin 2021 (Journée mondiale de l’environnement) le premier centre de ségrégation, de collecte et de traitement de toutes sortes de plastique en Inde à Marol à Mumbai. La parcelle de centre de ségrégation et de collecte de plastique propre de Bisleri, récemment lancée, de 2 400 pieds carrés, est fournie par le quartier K-east de MCGM (Municipal Corporation of Greater Mumbai) pour le traitement de toutes sortes de plastique usagé avec une capacité de traitement de 25 tonnes par mois. Les intérieurs de l’espace ont été créés à l’aide de 150 000 sacs recyclés MLP (plastique multicouche) (biscuits, chips et emballages de chocolat) comme cloisons. Ce sera une destination pour éduquer les citoyens sur l’importance de la ségrégation et du recyclage du plastique; il affichera des informations sur les changements habituels, les processus de recyclage et divers produits fabriqués à partir de plastique recyclé.

Dans une conversation exclusive avec Financial Express Online Anjana Ghosh, directrice du marketing et de notre responsabilité sociale, Bisleri International Private Limited partagé des idées et des détails sur le recyclage du plastique et l’économie en tant que concept, pourquoi ils ont pris la décision de créer le premier centre de ségrégation, de collecte et de traitement du plastique du pays, diverses autres mesures adoptées dans le cadre de l’initiative Bottles for Change et plus encore. Extraits :



À quels problèmes le pays est-il confronté en matière de gestion des déchets ?

Le plus gros problème auquel l’Inde est confrontée avec la gestion des déchets (en particulier le plastique) est l’ignorance absolue du grand public sur la manière d’éliminer le plastique afin que tous les plastiques puissent être envoyés au recyclage. Si l’Inde aspire à gérer les déchets aux niveaux souhaités, nous devons éduquer les gens, faire prendre conscience que le plastique n’est pas un déchet, c’est sa valeur. Selon le rapport 2019-2020 du Central Pollution Control Board, l’Inde recycle environ 60% des déchets plastiques générés. Même les pays développés comme l’Allemagne recyclent seulement 56% de ses plastiques. Mais la méthodologie actuelle de récupération du plastique des ordures ménagères et des décharges rend impossible le recyclage à 100 % du plastique. Le solde, 40%, finit dans les décharges, jonché dans les rues, les plans d’eau, etc., et pourquoi cela se produit-il, uniquement parce qu’il est mal éliminé. 80% des déchets secs générés quotidiennement sont du plastique, si le plastique est géré, le repos n’est pas difficile du tout. L’Inde sera aussi propre et belle que n’importe quel pays développé. Cette habitude de ne pas nettoyer et séparer le plastique à la source conduit à une crise plastique majeure qui ne prévaut pas seulement en Inde mais dans le monde entier. Il est urgent de résoudre cette crise par des méthodes durables et efficaces.

Pourquoi est-il nécessaire de sensibiliser aux bonnes méthodes de tri des déchets ? Il est important de comprendre le problème central avant de chercher une solution. Il est également à noter que les déchets plastiques sont censés être éliminés d’une manière qui ne nuit pas à l’environnement. Considérer le plastique comme un déchet et interdire son utilisation n’est pas la solution au problème car le plastique et ses produits font partie intégrante de notre quotidien. Il est donc essentiel pour nous de réfléchir à la meilleure solution au problème de la pollution plastique qui consiste à recycler le plastique. Ce qui se produit déjà à hauteur de 60% mais la méthode dans laquelle le recyclage se fait aujourd’hui est mauvaise et sale. Il est nécessaire de faire des changements très simples dans notre vie quotidienne. Cela commence par nos maisons où les gens peuvent séparer leur plastique usagé et le nettoyer. Ce plastique usagé est ensuite remis séparément à leurs concierges ou nettoyeurs qui enverraient ensuite le plastique au recyclage.

La gestion des déchets doit commencer avec la participation de chaque citoyen. Et si 80% de ces déchets sont du plastique alors il est important d’éduquer les citoyens, les raisons de la création du plastique – il a été inventé pour économiser nos ressources naturelles comme le bois, le verre, les métaux qui ne sont pas infinis, ils s’épuiseront et disparaîtront un jour. Le plastique était destiné à être recyclé et non à être jeté comme déchet. Et les choses qui sont recyclées en Inde ont de la valeur. Nous, les Indiens, avons un système de valeurs unique, nous ne jetons à la poubelle aucun objet ayant une valeur monétaire ou une valeur émotionnelle. Mettons-nous nos journaux usagés dans les poubelles, jetons-nous nos vieux vêtements, vieux meubles, vieux ustensiles, alors pourquoi jetons-nous du plastique dans les déchets ?? L’Inde a la chance d’avoir un segment de la société composé de chiffonniers, de Kabadiwalas et de recycleurs qui travaillent en silence dans l’écosystème actuel et aident l’Inde à recycler 60% de son plastique. Chaque Rag Picker gagne environ Rs. 200/- par jour en récupérant le plastique des ordures ménagères et des décharges. Le kabadiwala et le recycleur font tous de l’argent, il existe une industrie non organisée. Par conséquent, il est essentiel non seulement de sensibiliser les citoyens à la valeur du plastique utilisé, mais également de créer un écosystème plus large qui permettra à l’Inde de recycler 100% de son plastique généré et de préserver notre environnement pour les générations futures. L’Inde a l’opportunité.





Comment l’initiative Bottles for Change aide-t-elle à résoudre ce problème ? Bottles for Change est un modèle fonctionnel lancé en 2017 dans le but de sensibiliser au problème de la pollution plastique et d’éduquer les citoyens sur les meilleurs moyens d’éliminer le plastique. Garantir que 100 % du plastique utilisé à la maison aujourd’hui soit recyclé. Ce modèle est un prototype pour un grand écosystème qui peut être mis en œuvre avec succès à travers l’Inde sans aucun problème. Ce modèle est facile à mettre en œuvre, il suffit de nettoyer leur plastique après utilisation, de les garder séparés dans des sacs, et de remettre ces sacs plastiques propres à leur Nettoyeur qui vient chaque jour sur le pas de la porte. Le nettoyeur peut alors appeler Bottles for Change Van ou son Kabadiwala le plus proche, vendre le plastique propre pour un meilleur rapport qualité-prix. Le kabadiwala vend ensuite ce plastique au recycleur et la chaîne est complète. Le modèle Bottles for Change est aujourd’hui un catalyseur de la ségrégation à la source, dès le pas de la porte, le plastique y est ramassé et envoyé pour être recyclé en éliminant les dépotoirs. Notre modèle Bottles for Change s’est avéré, si vous éduquez les citoyens sur les vertus du plastique et les moyens de l’éliminer correctement en le nettoyant et en le séparant séparément, alors ils sont plus que disposés à changer leurs habitudes. Ce n’est pas une tâche impossible. Les citoyens veulent vraiment résoudre le problème de la pollution mais ne savent pas comment. Les modèles de Bottles for Change mis en œuvre dans quelques sociétés ont recyclé 6 500 tonnes de plastique au cours des trois dernières années. Nous avons également lancé une campagne de sensibilisation multi-villes.

Bisleri travaille en étroite collaboration avec Mumbai Municipal Corporation, South Delhi Municipal Corporation, East Delhi Municipal Corporation, North Delhi Municipal Corporation, Panvel Municipal Corporation, Thane Municipal Corporation, Navi Mumbai Municipal Corporation et Vasai Virar Municipal Corporation pour aider à mettre en œuvre le modèle de ségrégation à la source. Bottles for Change a touché plus de 6 millions d’individus, 800 sociétés de logement, 400 écoles et collèges, 500 hôtels et restaurants, 500 entreprises, 600 séances de sensibilisation et a envoyé plus de 6 500 tonnes de plastique séparé dans diverses industries manufacturières pour recyclage. Tout en prenant des mesures pour un environnement plus propre et plus vert, l’initiative vise également à autonomiser les agents plastiques verts en leur fournissant un moyen de subsistance grâce à cette initiative.

Anjana Ghosh, Directrice – Marketing, Bisleri International Pvt. Ltd.

Qu’est-ce qui différencie le centre Marol Plant des autres usines de recyclage de plastique ? L’usine de ségrégation Marol Clean Plastic est notre vision de ce à quoi ressembleront les futures usines de ségrégation et d’écopage du plastique si chaque citoyen se débarrasse du plastique propre et de la façon dont le plastique que vous jetez en pensant que ses déchets peuvent être utilisés pour créer quelque chose de magnifique. L’usine de Marol est la première usine de collecte et de séparation de plastique propre en Inde, elle-même fabriquée à partir de plastique recyclé. Les intérieurs de l’espace ont été créés à l’aide de 150 000 sacs recyclés MLP (plastique multicouche) (biscuits, chips et emballages de chocolat) comme cloisons. Pour une superficie de 100 pieds carrés, 100 kg de blocs de plastique dur recyclés (plastique dur comme un contenant de jus, un contenant de nourriture, des jouets, des bouteilles de shampoing et de revitalisant, etc.) ont été utilisés pour construire la rampe d’entrée qui est suffisamment solide et a la charge capacité portante jusqu’à 30 tonnes de véhicules. Cette usine a la capacité de traiter et de séparer 25 tonnes de plastique par mois, ce qui signifie que 300 tonnes de plastique par an peuvent être recyclées si des méthodes appropriées de gestion des déchets sont suivies.

Quelles sont les utilisations du plastique recyclé et comment le recyclage peut-il aider à résoudre la crise du plastique ? Le recyclage est déjà en train de se produire de manière importante en Inde. L’Inde a une industrie de recyclage robuste, il y a env. 8 000 usines de recyclage à travers le pays. De plus, pour résoudre la crise de la pollution plastique, il est impératif de ne pas considérer le plastique comme un mal et de trouver des solutions durables pour l’environnement. Le recyclage du plastique fait exactement cela. Pendant tout le processus, le plastique est collecté, traité puis broyé en de fins flocons. Ces flocons sont ensuite utilisés pour créer des produits tels que des tissus en tissu, des sacs à main, des stores et bien d’autres. Il est surprenant de savoir combien de choses autour de nous sont fabriquées à partir de plastique recyclé. Le plastique est précieux et non un déchet, cet état d’esprit nous aiderait non seulement à développer un cycle durable de production et de recyclage du plastique, mais contribuerait également à garder notre environnement plus propre et plus vert.

Quels sont les futurs projets de l’initiative Bottles for Change ? Notre objectif est d’aider la municipalité et d’autres cellules de gestion des déchets dans les villes à mettre en œuvre le modèle Bouteilles pour le changement. À travers ce modèle, nous visons à sensibiliser le public aux bonnes manières d’éliminer le plastique, nous aimerions mettre en place des centres de ségrégation plus propres avec l’aide des autorités locales. Grâce à ce modèle, nous voudrions améliorer la vie des chiffonniers et des Kabadiwalas, leur permettre un environnement de travail plus propre, augmenter leurs revenus quotidiens et leur donner de meilleurs moyens de subsistance.

