Ligue 1: « De par son comportement, Keylor Navas peut jouer parfaitement jusqu’à 40 ans »

Là la sublime performance du gardien costaricien, Keylor Navas, dans le match retour des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League contre Barcelone il continue de parler et maintenant il était l’entraîneur des gardiens de l’équipe nationale du Costa Rica, Luis Gabelo Lapin, celui qui a souligné le bon moment que Keylor traverse et a dit que « Il y a Keylor pendant un moment. »

Dans une interview pour l’émission de radio Aquiii Columbia, il a fait son analyse du match du Paris Saint-Germain et de la performance du gardien de but de 34 ans. « La fin de sa carrière, c’est lui qui va la mettre, c’est vraiment une personne qui travaille très bien, prend grand soin d’elle-même et J’espère que les blessures ne l’affecteront à aucun moment comment ils l’ont affecté il y a quatre ans », a déclaré Rabbit à propos de Keylor.

Il a également affirmé qu’en raison de la façon dont Navas est, il pourrait facilement jouer jusqu’à 40 ans et même plus. « Lui à cause de son style de vie qu’il a, à cause de sa façon de se comporter, il peut parfaitement jouer quarante ou quarante ans, sans aucun problème car il est très athlétique », a-t-il assuré.

Bien qu’il ait également dit que cela dépend si le gardien de but veut continuer ou non. « C’est déjà une question de vouloir continuer et de profiter de ce qui est fait et d’être excité et je pense que pour le moment il l’a et c’est fondamental dans la performance d’un footballeur », a-t-il ajouté.

Bien qu’il ait 34 ans, Keylor Navas Il est actuellement l’un des meilleurs gardiens de but du monde et a déjà mis le PSG en quarts de finale de la Ligue des champions.