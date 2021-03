Ligue 1: Keylor Navas ‘Parapenaltis’

Keylor Navas Il a de nouveau précisé mercredi dernier en Ligue des champions qu’il était toujours un véritable «parapenaltis». Sa sauvegarde avec le pied au lancement de Leo Messi il a coupé les ailes d’un Barcelone qui s’était rendu à Paris avec l’intention de tenter un retour qu’il n’a finalement pas réussi. En grande partie, grâce au bon travail du Costa Rica dans le but du PSG.

Son arrêt à un tir de onze mètres fait Keylor a déjà ajouté 17 lancers arrêtés depuis 2009 le premier amer Miguel Sabah dans la Gold Cup avec le Costa Rica. Depuis, ils ont tourné un total de 55, avec un taux de réussite qui fait de lui un véritable spécialiste.

Porter la chemise Levante, Keylor en a arrêté cinq. Déjà avec le Real Madrid, il a répété et interrompu jusqu’à huit lancements, six au championnat local et deux en Ligue des champions. Tous ont donné des points à l’équipe blanche, qui avec leur intervention a été décisive dans le résultat final. Avec le PSG, il en a déjà trois et ils étaient également essentiels pour l’équipe de France pour gagner ou faire match nul.

Keylor a sauvé des pénalités à toutes sortes de rivaux et de spécialistes qui en manquent rarement un. Le dernier est allé à Leo Messi, qui a été le premier à arrêter l’Argentin. Avant, le 10 ‘de Barcelone avait déjà marqué les quatre qu’il lui avait lancés. Mais le cinquième, Keylor est sorti victorieux du duel.

Deux l’ont arrêté Antoine Griezmann quand il jouait pour l’Atlético de Madrid. Cela a aussi énervé Pablo Álvarez, David Villa, Ivan Rakitic, Mikel San José, José Manuel Casado, Rubén Castro, Kevin Gameiro, Duje Cop, Arturo Vidal, Florin Andone, Iago Aspas, Mbaye Diagne et Abdoul Kader Bamba .