Ligue 1 | Le PSG rend hommage à Messi avec un kit exclusif

12/12/2021 à 19h40 CET

Le PSG de Mauricio Pochettino accueille l’AS Monaco lors de la 18e journée de Ligue 1 et le fera avec un kit pour l’occasion: Avec une sérigraphie dorée, l’équipe de France rend hommage à Leo Messi, récent vainqueur du Ballon d’Or. Il l’a remporté jusqu’à sept fois, celui qui dans l’histoire du prix décerné par France Football.

Aujourd’hui, nous porterons un numéro spécial en l’honneur du #BalonDeOro de Leo Messi ✨🇦🇷 #PSGASM pic.twitter.com/VVFh5bN1dh – Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) 12 décembre 2021

Les Français, qui Ils sont déjà en huitièmes de finale de l’UEFA Champions League et dominent d’une main de fer la Ligue 1, ils affrontent un match clé contre un rival direct et ils le feront avec un maillot exclusif pour l’occasion. De cette façon, la star argentine aura son hommage particulier après s’être imposée au gala de Paris devant catégoriquement Lewandowski et Jorginho.

Les hommes de Mauricio Pochettino affrontent l’AS Monaco au Parc des Princes avec l’intention de renforcer leur leadership : ils marchent actuellement en première position avec 42 points et 10 points d’avance sur l’Olympique de Marseille, le deuxième classé. Jusqu’à présent, ils ont signé 13 victoires, trois nuls et une seule défaite.