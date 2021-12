Ligue 1 | L’effet Sampaoli à Marseille

16/12/2021

Act à 12h15 CET

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, est celui qui a obtenu la meilleure moyenne de points (1,76) en équipe de France au XXIe siècle. Après avoir pris les rênes en mars 2021, le sélectionneur a enregistré 16 victoires, 12 nuls et 6 défaites en 34 matches officiels..

L’Argentin, qui a pris ses fonctions à un moment de crise absolue, détient le même record que Didier Deschamps, qui a mené un total de 163 matchs, et devant ses prédécesseurs, Nasser Larguet, avec 1,11 points, et André Villas-Boas, avec 1,67 points..

Il a également fait mieux que Rudi García (1,68), Franck Passi (1,53), Míchel (1,48), Marcelo Bielsa (1,68), José Anigo (1,50), Élie Baup (1,58), Eric Gerets (1,74), Albert Emon (1,60), Jean Fernandez ( 1,74), Philippe Troussier (1,30), Tomislav Ivic (1,75), Javier Clemente (1,20), Abel Braga (1,13) et Bernard Casoni (1,04), qui ont dirigé l’OM au XXIe siècle :

Moment doux en Ligue 1

L’Olympique de Marseille traverse une belle période en championnat de France. Avec un match de moins, les Marseillais occupent la deuxième place avec 32 points, un de plus que Rennes. Il a réalisé neuf victoires, cinq nuls et trois défaites et reste à 13 points du PSG.

L’équipe de Sampaoli a le troisième budget le plus élevé de la compétition avec un total de 125 millions d’euros, juste derrière le PSG (480M€) et l’AS Monaco (170M€). L’Olympique Lyon, avec 122 millions d’euros, et le LOSC Lille, avec 75 millions, complètent le top 5 de Ligue 1.