Ligue 1 | Leo Messi élève la Ligue 1 à des chiffres jamais vus auparavant

19/11/2021 à 17:48 CET

Léo Messi a été un avant et un après en Ligue 1. Après sa signature au Paris Saint-Germain, le meilleur de l’histoire du beau jeu a réussi à faire passer le championnat de France à un autre niveau, montrant – une fois de plus – la raison pour laquelle il est numéro un. Un impact, à la portée de très peu ou pratiquement personne, à part le génie de Rosario.

Avant son arrivée en France, le La Ligue 1 souffrait, malgré l’argent du PSG. Les audiences baissent et le championnat de France perd de plus en plus l’intérêt des spectateurs et des fans de football. Jusqu’à ce que Leo J’arrive. Puis tout a basculé, comme une sorte de « mois(s) ías », le ’30’ parisien ressuscité et élevé la ligue française à l’Olympe, à tel point que même maintenant La France peut rivaliser avec les ligues d’Italie, d’Allemagne, d’Espagne et d’Angleterre, un fait qu’avant l’arrivée de Messi c’était impensable.

En ce sens, le journal français ‘L’Équipe’ a révélé en chiffres le ‘boom’ qu’a connu la Ligue Une depuis la signature de Leo, assurer que seulement en europe, les audiences ont augmenté de 75% par rapport à la saison dernière. De plus, si ces mêmes données sont extrapolées aux continents de Asie ou Afrique, cette explosion atteint des chiffres allant jusqu’à 80% croissance de l’audience de la télévision.

Bien que la Ligue 1 soit toujours derrière le Premier, la Serie A, la Bundesliga et la Liga, c’est la France qui plus a augmenté en termes de pourcentage cette saison en raison de l’arrivée d’un Lionel Andrés Messi qui est appelée à porter la Ligue Une à un point d’essor économique jamais vu auparavant dans le pays français.