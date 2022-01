Ligue 1 | Marseille entre dans l’histoire… 44 ans plus tard !

01/08/2022

Act à 12h28 CET

L’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli est toujours aussi bon en Ligue 1. Après avoir été classé deuxième au championnat national, l’équipe a battu Bordeaux sur la route pour la première fois en 44 ans dans cette compétition.

44 – Marseille a remporté son premier match de Ligue 1 à Bordeaux depuis octobre 1977 (2-1), mettant ainsi fin à 44 ans de disette et 36 matchs contre cet adversaire à l’extérieur sans succès (D15, L21). Enfin. #FCGBOM pic.twitter.com/4eCShRgbbp – OptaJean (@OptaJean) 7 janvier 2022

Les Gaulois, qui ont signé jusqu’à présent 10 victoires, six nuls et seulement trois défaites lors de l’édition 2021/22, ont mis un terme à une séquence de 36 matchs sans victoire : 21 défaites et 15 nuls depuis octobre 1977.

L’équipe marseillaise s’est imposée (0-1) au minimum avec un but d’Ünder en première mi-temps et elle confirme sa bonne forme : Ils sont à la deuxième place du classement, à 10 points du tout-puissant PSG de Mauricio Pochettino, le grand candidat au titre.

La main de Sampaoli renverse la crise

Depuis que l’Argentin a pris le commandement de l’Olympique de Marseille, le club a laissé derrière lui une crise sportive qui l’a fait flirter avec les places de relégation la saison dernière, ce qui a déclenché l’un des passe-temps les plus incendiaires du football français.

Avec un style de jeu défini et certaines pièces comme Ünder, Payet ou Saliba étant totalement déterminantes dans le développement de l’équipe, l’équipe de France aborde la deuxième partie de saison avec deux objectifs : obtenir une place de champion et jouer un bon rôle dans la Conference League, où ils ont perdu la troisième place de la phase de groupes de la Ligue Europa.