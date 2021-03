Ligue 1: Officiel: Di Mara renouvelle avec le PSG jusqu’en 2022

ETl PSG travaille au renouvellement de ses acteurs les plus importants. Mbapp et Neymar Ce sont les deux grandes stars avec lesquelles il y a eu des contacts depuis longtemps, toutes deux avec des contrats jusqu’en 2022, mais le cas le plus urgent était celui de Angel Di Mara, puisque son lien avec le club prend fin à la fin de cette saison.

Eh bien, le club français a déjà annoncé le renouvellement de Di Mara pour continuer une saison de plus. Si les débuts de l’Argentin à Paris n’ont pas été faciles et jusqu’à Bara Il a essayé sa signature à l’époque, très au goût de Messi, le joueur s’est adapté à la ville et à son club jusqu’à devenir l’un des piliers de tous ses entraîneurs. À 33 ans vivre une seconde jeunesse.

! Nous sommes heureux d’annoncer la prolongation du contrat de ngel Di Mara pour une saison supplémentaire, avec une option pour une deuxième année. Le joueur de 33 ans sera lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2022. ? Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) 12 mars 2021

Quant à Mbapp. il n’y a pas de nouvelles. Le club veut être clair au plus vite s’il pourra compter sur la star et le champion du monde, mais Léonard Dans ses dernières déclarations, il a rappelé qu’il restait au joueur 15 mois sur son contrat. Le directeur sportif sait cependant que les options sont deux: soit renouveler cet été soit s’il décide de partir à la recherche d’une bonne vente et d’un remplaçant.

L’option de Messi, Selon Leonardo, ce n’est pas envisagé pour le moment bien qu’il soit sur le radar. Ce qui semble clair, c’est que si Léo a finalement décidé de franchir le pas, et de se rendre à Paris face à l’évasion de Kylian, vous savez que Di Mara vous attend à bras ouverts.

Le même que Neymar, qui semble plus proche du renouvellement que Mbapp ou, du moins, les négociations sont plus avancées. Son cas est similaire à celui de Di Mara. Au cours des années s’est acclimaté à Paris Et maintenant, son souhait est de prolonger son contrat, le deuxième plus cher au monde, avec 37 millions d’euros nets, derrière celui de Messi.