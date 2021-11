Ligue ACB : le Barça, en danger de perdre son invincibilité

ACB : Barça vs Valence

La grande course de Barcelone reçoit un test décisif dans la Ligue ACB avec la visite de Valencia Basket. L’équipe levantine se présente avec cinq victoires et quatre défaites occupant la huitième et dernière place qui donne accès à une Copa del Rey qui se tiendra étonnamment en février à Grenade. La taronja sera un peu plus calme lorsqu’elle apprendra qu’il n’y a pas d’hôte et donc il y aura huit places réservées pour ce tournoi selon le classement de la compétition. Le problème est qu’ils ne peuvent pas se permettre d’autres trébuchements idiots comme ceux qu’ils ont accumulés à l’aube de cette saison et maintenant ils semblent avoir pris une vitesse de croisière pour tenir tête au Barça.

Les Valenciens se sont abonnés à la roulette russe de dernière seconde, après avoir remporté leurs deux matches disputés cette semaine par un point, alors qu’ils ont chuté lors du précédent contre Gran Canaria par le même nombre de points. C’est pourquoi la tendance nous amène à penser qu’ils pourraient être compétitifs dans un Palau Blaugrana qui n’a pas connu de baisse de toute la saison – et on compte l’Euroligue – un Barça qui a marché ce jeudi en Euroligue contre Baskonia. Le triomphe culé est répertorié à [1.18], mais où se trouve le jambon est dans le quota que Valence ne perdra pas de plus de neuf points à [1.88]. La plus grande différence de points pour les visiteurs lors des derniers matchs a été de trois points sur le score final de six matchs.

ACB : Real Madrid vs Fuenlabrada

Le Real Madrid, pour sa part, reste à la traîne des Catalans au classement, mais leurs sentiments ne pourraient être mieux après avoir balayé Zalgiris en Euroligue ce vendredi avec une victoire incontestable 95-82 contre les Lituaniens. L’équipe blanche connaîtra un derby à Fuenlabrada contre un rival qui est en attente de sauver la catégorie avec deux victoires et sept défaites au total. Nous n’envisageons pas un scénario dans lequel le Real Madrid gagne et réussit en payant les blancs gagnants de 13 points ou plus pour [1.88].

Nous pensons que l’équipe de Laso se dénouera les cheveux avec un match à indice d’octane élevé après que l’équipe semble beaucoup plus rapide contre Zalgiris. Pour cette raison, nous pensons que la ligne de 165,5 points dépassera le quota [1.88]. L’équipe de Raventós a concédé lors de son dernier engagement ACB le chiffre non négligeable de 99 points. Madrid se lèche déjà les lèvres avec le seul derby qu’il a cette saison avant la chute face à Leb Oro de Estudiantes.