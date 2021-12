Ligue Argentine | La proposition la plus inédite à Guardiola : « Je veux le rencontrer et lui faire payer pour diriger Independiente »

09/12/2021 à 19:20 CET

Indépendant C’est sans aucun doute l’une des grandes équipes argentines. Ce n’est pas pour moins, puisque ‘El Rojo’ est le club qui a gagné le plus de fois la Copa Libertadores d’Amérique, prenant le titre jusqu’à Sept fois. Actuellement, l’équipe argentine, cependant, ne passe pas par ses meilleurs moments et la preuve en est la situation de qualification dans laquelle ils se trouvent : ils sont neuvièmes avec seulement 35 points sur 72 possibles.

De plus, l’équipe d’Avellaneda est immergée dans élections présidentielles, dans laquelle, au cours des dernières heures, un nouveau candidat est apparu du « haut ». Il s’agit de Claudio rudecindo, qui a déclaré sur ‘Radio La Red’ que son intention était amène Pep Guardiola en tant que nouvel entraîneur de l’équipe argentine.

L’opération par contre semble impossible à réaliser et d’autant plus que le candidat à la présidence d’Independiente a ajouté que celui de Santpedor viendrait payer : « Je veux rencontrer Guardiola et lui faire payer pour diriger Independiente« .

En outre, Grossier Il a également assuré que contacté deux autres techniciens « hiérarchie internationale » et ce qu’il a offert à l’ancien président d’Independiente, Apprivoiser être deuxième vice-président ou trésorier : « Apprivoiser Il m’a proposé un poste sur sa liste et je lui ai proposé de venir sur ma liste », a-t-il conclu.