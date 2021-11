Ligue de conférence | Carles Pérez : « J’ai bien joué. L’objectif était de classer et c’est chose faite »

26/11/2021 à 19h45 CET

La Rome par Mourinho il l’a joué hier en Conference League. Les Italiens devaient gagner oui ou oui pour garder les chances de se qualifier pour le prochain tour de la compétition. Face à cette situation délicate, il a été Carles Perez, ancien joueur du FC Barcelone et qui a débuté le match contre Zorya, qui il chargea l’équipe dans son dos pour mener à bien le match que les Romains ont finalement remporté par 4 buts à 0.

L’ancien Blaugrana a offert un déséquilibre permanent sur l’aile droite, dribbler ses rivaux jusqu’à trois fois et atteindre une efficacité de 100 % dans cette facette. En plus du but, qui était le premier sur le compte des Italiens, Carles Perez C’était aussi important dans la victoire de la sienne parce que généré une pénalité, bien que finalement Véretout il ne savait pas comment en faire un but.

Précisément Carles Perez il était chargé d’assister les médias dans les traditionnelles interviews d’après-match. En l’occurrence, c’était devant les micros de ‘Sky Sports’, où l’Espagnol a réaffirmé sa bonne performance dans la journée du jeudi 25 novembre dernier : « J’ai bien joué, je suis là pour aider l’équipe et je suis content. Je dois travailler tous les jours et faire ce que le coach me dit, je veux continuer comme ça. Aujourd’hui a été beau, je suis fatigué mais très heureux pour le but et la victoire« , il prétendait.

De même, l’ailier espagnol a également eu des propos sur la situation de son équipe, la Roma : « J’aide Roma quand ‘Mou’ me demande de. L’objectif était de classer et c’est chose faite. J’essaie toujours d’aider l’équipe autant que possible lorsque l’entraîneur m’en donne l’opportunité. Nous venons de mauvaises performances et maintenant nous avons gagné deux matchs. L’objectif est de gagner aussi le suivant », a-t-il déclaré.