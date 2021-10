Ligue de conférence | Humiliation historique de Mourinho en Conference League

21/10/2021

Le à 21:34 CEST

La Roma de José Mourinho s’incline 6-1 contre Bodo/Glimt Les Norvégiens lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Conference League, une compétition où ils sont l’un des théoriciens favoris.

Il s’agit de la défaite la plus notoire de l’entraîneur portugais lors des 1008 matchs qu’il a entraînés tout au long de sa carrière., car il n’avait jamais encaissé 6 buts ou plus contre, selon Opta Paolo.

Mourinho, lors de l’humiliation des Roms en Ligue de Conférence

| .

Mourinho se souvient de la 5-0 intégré au Camp Nou contre le Barça de Guardiola comme la défaite la plus retentissante, mais désormais elle ne sera plus la plus volumineuse.

Roma a été surpassé dès le début du match, recevant les deux premiers buts à la 20e minute. Le tant de l’ex-Azulgrana Carles Pérez, qui signifiait le 2-1, n’a pas servi à grand-chose et le Bodo / Glimt ont fini par les dépasser en seconde période, où ils ont marqué le reste des buts.

De cette façon, les Norvégiens attaquent et volent la direction du groupe à la capitale.

