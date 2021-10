Ligue de conférence | Le crack de Mourinho à ses remplaçants

22/10/2021 à 00h59 CEST

José Mourinho a connu sa pire défaite au Campo del Bodo Glimt, s’inclinant 6-1 lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. En fin de match, l’entraîneur portugais s’est délesté en chargeant fort contre ses remplaçants : « Nos 12-13 meilleurs joueurs sont à un bon niveau mais les autres n’atteignent pas ce niveau« .

Même s’il s’est « reproché à lui-même », il n’a pas cessé de s’en prendre aux joueurs auxquels il a décidé de donner sa chance : « C’est de ma faute. C’est moi qui décide qui joue. La programmation d’aujourd’hui a été faite avec la meilleure intention, en essayant de donner des opportunités aux personnes qui jouent moins et donner du repos aux habitués. Mais on a vu que Bodo a plus de qualité que ceux qui ont joué aujourd’hui. »

Il a continué d’insister sur le faible niveau affiché par les siens et a déclaré que : « Si je pouvais toujours jouer avec le même onze je le ferais. Aujourd’hui j’ai pris un gros risque avec les joueurs que j’ai mis. Je connais les limites de nos joueurs mais je m’attendais à une réponse différente, ils n’ont pas eu le niveau. »

C’est sa pire défaite en 1008 matchs de manager, mais il a déclaré que : « Peu importe que je n’ai jamais encaissé six buts, je ressens plus pour les garçons«

Il a terminé sa conférence de presse en supposant qu’il a un onze en tête et après cette rencontre, il doute qu’il puisse changer : « J’ai déjà parlé avec les joueurs. J’ai été honnête avec eux car je ne peux pas être avec vous. famille forte, mais je ne le savais pas avec autant de limitations. La seule chose positive est que maintenant vous ne me demanderez plus pourquoi ils jouent toujours de la même manière. Même avant 6-1, je connaissais déjà nos limites« .