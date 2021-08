Ligue de justice contre. Suicide Squad prend vie avec Epic DC Fan Art

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Le genre de la bande dessinée a été une force puissante dans l’industrie cinématographique, résultant en un certain nombre d’univers partagés. Et tandis que le MCU se concentre sur la narration sérialisée, DC Extended Universe a raconté des histoires plus résumées. Les fans espèrent toujours voir les Justice League Vs. Suicide Squad sur grand écran, et maintenant il prend vie avec des fan art épiques de DC.